蘋果AI功能遲到 最快10月推出

外電報導，蘋果新機iPhone 16系列的AI功能「Apple Intelligence」推出時間恐將延宕，預計最快10月隨新版本軟體推出。換言之，蘋果9月中新機發表會以及首批iPhone 16新機，可能沒有AI應用功能，要等軟體更新後才能使用。

據悉，蘋果仍然計畫最快本周透過iOS 18.1和iPadOS 18.1 Beta版，首次提供Apple Intelligence給軟體開發商測試，這與蘋果過去的作法截然不同，通常蘋果會在新一代軟體公布前後，才釋出後續更新的預覽版。

業界人士分析，「Apple Intelligence」上線時間推遲，可能是蘋果需要更多時間修復新作業系統iOS 18和iPadOS 18的程式漏洞，再一次推出AI相關應用服務。

外媒分析，AI功能事關重大，蘋果將AI應用視為新機銷售量好壞的關鍵，為確保消費者體驗，需要開發商支援協助解決問題，並擴大測試功能。