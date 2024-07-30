鴻海將在印度製造高階i16 打破比亞迪搶單傳聞

鴻海（2317）將在印度製造iPhone 16 Pro與Pro Max，這是首次在印度生產高階Pro系列機種，蘋果愈來愈重視印度智慧手機市場以及印度手機供應鏈，鴻海為iPhone最大供應商，也是蘋果印度最大代工廠，將受惠最大，也打破比亞迪搶單傳聞。

去年蘋果首度在印度製造最新的iPhone 15機種，當時只有iPhone 15與iPhone 15 Plus入門機種在印度組裝。

外電MoneyControl引述供應鏈人士的話指出，鴻海位在印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的Sriperumbudur工廠，很快將為iPhone 16 Pro系列進入新產品導入（NPI）的階段，一旦蘋果發布iPhone 16 Pro系列，就進入量產階段。

蘋果iPhone高階款首度在印度生產

鴻海在去年底就公告，印度子公司將擴建廠房，預計投入金額近500億元，是鴻海近幾年在印度罕見的大手筆投資，外界推測此舉就是為了在印度進行iPhone 16系列的NPI預做準備。這將是iPhone歷史上，第一次在中國大陸以外地區做NPI，也意味蘋果將扶植印度，成為全球另一個iPhone生產重鎮。

之前市場傳出iPhone 16在印度組裝出現問題，訂單回流到中國大陸的比亞迪，供應鏈人士表示，比亞迪不是iPhone組裝廠，蘋果持續深耕印度，擴大印度製造iPhone的規模，也沒有回流的跡象。

2017年，iPhone首度在印度組裝，當時生產低階版的iPhone SE，2018年組裝iPhone 6s，2019年則是iPhone 7與iPhone XR，2020年生產iPhone 11，2021年生產iPhone 12與iPhone 13，2022年是iPhone 14，2023年是iPhone 15。

過去印度製造iPhone的時程，大約落後中國大陸量產iPhone之後的六到九個月的時間，2023年是首次在蘋果發布會之後立即在印度生產iPhone 15與15 Plus，今年更進一步生產高階的iPhone 16 Pro系列，顯示蘋果愈來愈看重印度市場。

蘋果正積極擴大其在印度的製造版圖。該公司計劃在未來三至四年內，將印度生產的iPhone比率，從目前的14%提升至25%。

摩根士丹利預估，蘋果2023年來自印度的收入年增42%，達到87億美元，在印度的iPhone出貨量增長39%，達到920萬台，成為該公司第五大手機市場。