快訊

奧運桌球／鄭怡靜鏖戰1小時 擊退薩瑪拉晉16強

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

奧運桌球／高承睿輕取羅馬尼亞對手 男單晉16強

中嘉強打超高速商用寬頻

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中嘉寬頻攜手NOKIA及D-Link推出25GPON超高速寬頻產品。出席包括NOKIA台灣區基礎網路業務總經理Kevin（左起）、NOKIA亞太區基礎網路業務資深副總裁John Harrington、中嘉集團副董兼執行長賴弦五、中嘉寬頻工程技術暨資訊事業處資深副總經理陳佐銘、D-Link友訊科技台灣分公司總經理鍾振遠。中嘉／提供
中嘉寬頻攜手NOKIA及D-Link推出25GPON超高速寬頻產品。出席包括NOKIA台灣區基礎網路業務總經理Kevin（左起）、NOKIA亞太區基礎網路業務資深副總裁John Harrington、中嘉集團副董兼執行長賴弦五、中嘉寬頻工程技術暨資訊事業處資深副總經理陳佐銘、D-Link友訊科技台灣分公司總經理鍾振遠。中嘉／提供

中嘉寬頻昨（29）日宣布，看好超高速網路時代來臨，因應數位經濟蓬勃發展，以及日益增加的高速寬頻網路需求與智慧生活發展趨勢，推出超高速25GPON企業商用寬頻服務，成為全台第一家上市商轉的寬頻業者。

中嘉寬頻策略結盟國際設備大廠NOKIA及台灣網通領導品牌D-Link友訊科技，採用25GPON技術，提供高達25Gbps的超高速寬頻網路體驗，相當於100Mbps速率的250倍，且延遲時間縮短至百萬分之一秒，讓寬頻體驗全面大幅升級。

中嘉寬頻副董兼執行長賴弦五表示，推出25GPON的企業商用寬頻產品，服務範圍可涵蓋全經營區，中嘉是全台第一個正式商轉銷售的25GPON服務，這是台灣寬頻產業發展的重要里程碑。

賴弦五分析，全球大型企業主流頻寬已經超過2G，特定產業需求更接近10G，預計2027年10G寬頻將成為大型企業需求常態，而高科技產業的需求更將超過20G。中嘉此次推出25GPON，符合遠距手術等醫療應用，體育娛樂場館以及工廠的AR、VR應用需求。

賴弦五強調，超高速寬頻對當今數位應用及商業發展至關重要，與NOKIA展開緊密的技術合作，為客戶布局打造下一世代25Gbps超高速寬頻，除可支援商業營運，更能協助客戶為業務發展擴張做好準備、強化競爭實力，成為企業客戶值得信賴的後盾。

中華電信是家庭、企業及商務市場高速寬頻的市場龍頭，有線電視業者近年除搶占家用寬頻市場，中嘉更從家用寬頻市場跨向商用市場。

賴弦五觀察，台灣家戶寬頻市場中華電信用戶約400多萬，有線電視業者總計約200萬用戶，中嘉家用寬頻用戶滲透率超過五成，已在家戶市場證明寬頻服務品質，品牌也取得家戶市場認同。

有線電視業者在家用寬頻市場約有三成市占；賴弦五表示，商用寬頻市場是中華電信寡占，整體有線電視市占率還不到一成。

賴弦五指出，家戶寬頻市場近年的年增率約個位數，但中嘉在商用及企業用寬頻業務每年有二位數成長，

中嘉昨天舉行發表會，不少金融證券、醫療院所、物流、媒體平台、資訊等領域的企業客戶出席，中嘉表示，超高速25GPON企業商用寬頻服務上市後，將瞄準企業商用領域，強力應援企業端的即時數據分析、高流量的雲端連接及檔案傳輸等應用情境，再搭配中嘉寬頻多元化的企業服務組合，讓客戶能以合理的價格、無縫連接高效率的寬頻網路服務，提升企業競爭力，支持客戶邁向超高速飆網新時代。

5G 中嘉 有線電視

延伸閱讀

中磊、詠業30日法說 網通風向球

中華電信攜手AWS 要成整合雲端與AI數位生態系引領者

泓順投資找買家買中嘉「股權變動太大」 NCC先開罰30萬元

彰化員林市區電話打不通…網路也斷訊 原來是水公司挖斷管線

相關新聞

台積電埃米製程 拚台美連線…A16預定2026年量產

台積電在奈米製程世代技術命名為N系列，因應未來進入埃米製程時代，技術命名轉變為A系列，A16是台積電第一個揭露的埃米製程...

鴻海將在印度製造高階i16 打破比亞迪搶單傳聞

鴻海將在印度製造iPhone 16 Pro與Pro Max，這是首次在印度生產高階Pro系列機種，蘋果愈來愈重視印度智慧...

台積電：極紫外光天價設備 會在合適節點採用

半導體先進製程持續推進，引爆三星、英特爾與台積電的極紫外光（EUV）設備軍備競賽，談到台積電何時導入天價高數值孔徑極紫外...

晶圓一哥海外投資准了 世界先進星國設廠案也過關

經濟部投審會昨（29）日通過台積電、世界先進跨國投資案，以台積電50億美元（約新台幣1,643.5億元）增資英屬維京群島...

海外設廠需求 世界先進擬籌資22.9億

世界先進昨（29）日公告，將斥資63.53億元在新加坡租地，以作為日後該公司星國12吋廠用地。另因應海外設廠資金需求，世...

AI甩「吃電怪獸」惡名有解方 美CRAM記憶體可大幅降低能耗

AI擺脫「吃電怪獸」惡名在望。美國明尼蘇達大學開發出顛覆性的先進記憶體CRAM技術，可在記憶體中直接進行運算，把AI應用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。