中嘉強打超高速商用寬頻

中嘉寬頻昨（29）日宣布，看好超高速網路時代來臨，因應數位經濟蓬勃發展，以及日益增加的高速寬頻網路需求與智慧生活發展趨勢，推出超高速25GPON企業商用寬頻服務，成為全台第一家上市商轉的寬頻業者。

中嘉寬頻策略結盟國際設備大廠NOKIA及台灣網通領導品牌D-Link友訊科技，採用25GPON技術，提供高達25Gbps的超高速寬頻網路體驗，相當於100Mbps速率的250倍，且延遲時間縮短至百萬分之一秒，讓寬頻體驗全面大幅升級。

中嘉寬頻副董兼執行長賴弦五表示，推出25GPON的企業商用寬頻產品，服務範圍可涵蓋全經營區，中嘉是全台第一個正式商轉銷售的25GPON服務，這是台灣寬頻產業發展的重要里程碑。

賴弦五分析，全球大型企業主流頻寬已經超過2G，特定產業需求更接近10G，預計2027年10G寬頻將成為大型企業需求常態，而高科技產業的需求更將超過20G。中嘉此次推出25GPON，符合遠距手術等醫療應用，體育娛樂場館以及工廠的AR、VR應用需求。

賴弦五強調，超高速寬頻對當今數位應用及商業發展至關重要，與NOKIA展開緊密的技術合作，為客戶布局打造下一世代25Gbps超高速寬頻，除可支援商業營運，更能協助客戶為業務發展擴張做好準備、強化競爭實力，成為企業客戶值得信賴的後盾。

中華電信是家庭、企業及商務市場高速寬頻的市場龍頭，有線電視業者近年除搶占家用寬頻市場，中嘉更從家用寬頻市場跨向商用市場。

賴弦五觀察，台灣家戶寬頻市場中華電信用戶約400多萬，有線電視業者總計約200萬用戶，中嘉家用寬頻用戶滲透率超過五成，已在家戶市場證明寬頻服務品質，品牌也取得家戶市場認同。

有線電視業者在家用寬頻市場約有三成市占；賴弦五表示，商用寬頻市場是中華電信寡占，整體有線電視市占率還不到一成。

賴弦五指出，家戶寬頻市場近年的年增率約個位數，但中嘉在商用及企業用寬頻業務每年有二位數成長，

中嘉昨天舉行發表會，不少金融證券、醫療院所、物流、媒體平台、資訊等領域的企業客戶出席，中嘉表示，超高速25GPON企業商用寬頻服務上市後，將瞄準企業商用領域，強力應援企業端的即時數據分析、高流量的雲端連接及檔案傳輸等應用情境，再搭配中嘉寬頻多元化的企業服務組合，讓客戶能以合理的價格、無縫連接高效率的寬頻網路服務，提升企業競爭力，支持客戶邁向超高速飆網新時代。