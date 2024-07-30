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宏碁新桌機 搶企業換機潮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

迎接中小企業換機商機，PC品牌大廠宏碁（2353）昨（29）日宣布推出全新Veriton 100商用桌上型電腦系列，主打兼顧效能及穩定性，強調資安防護為優先，並提供客製化服務。展望後市，宏碁預期，全年台灣區商用業務雖來自政府標案沒有去年多，但今年企業端需求有轉強趨勢。

宏碁全新Veriton 100商用桌上型電腦系列包含高擴充型的17公升Veriton 171S以及體積10公升，不占空間的高效能Veriton 171X電腦，使用Windows 11專業版作業系統與英特爾處理器，符合不同類型中小企業需求，並提供原廠全程服務三大保證。

宏碁台灣今年上半年在家用PC市場取得不錯成績，主要是去年同期大環境經濟不佳，壓抑終端消費需求，故今年上半年相較去年同期約有一成的增長。

台灣商用市場需求轉趨熱絡。宏碁分析，Windows 10作業系統明年停止更新，企業將開始新一輪換機，整體而言，今年上半年商用業績與去年相當。宏碁預期下半年台灣區業績將優於上半年，較上半年有個位數增長。全年來看，今年企業端需求有轉強的情形。

宏碁認為，下半年家用市場暑期需求為關鍵，由於宏碁台灣區去年同期在電競業務上表現優異，目前來看，今年暑期能否超越去年成績，仍需觀察，至於今年全年宏碁台灣區業績能否優於去年，目前還未能下定論。

作業系統 宏碁

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