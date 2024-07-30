華碩推新AI筆電助攻營運 下半年業績將逐季走揚

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺台灣市場業績，昨（29）日宣布推出全系列搭載超微（AMD） Ryzen AI 9高效能處理器的新世代AI筆電，涵蓋電競、商用、創作者系列產品線，新機本季在台上市，市場看好華碩下半年在AI PC新品及AI伺服器助攻下，下半年營運將呈現逐季成長的態勢。

華碩推出全系列搭載AMD Ryzen AI 9高效能處理器的新世代AI筆電，NPU採用全新AMD XDNA 2架構，可提供50 TOPS的AI處理能力。

華碩表示，新機內建AMD Ryzen AI，採用AMD新一代Zen 5架構，擁有更卓越的安全性、速度以及個人化功能，專屬Copilot鍵一鍵啟動AI智能助手，為使用者帶來全新AI體驗。

品牌雙A推新品

華碩除推出搭載AMD Ryzen AI 9新世代AI筆電外，亦持續擴大新事業。昨天宣布，受到國內醫界好評的健康小站將從醫療照護場域，走入個人健康管理與居家生活，推出全新家用版，專為銀髮族、慢性病患量身打造的人性化設計。

在基本面部分，華碩6月集團營收為584.12億元，月增30.32%、年增21.48%。累計華碩今年上半年營收達2,665.55億元，年增17.37%；華碩表示，第2季PC產品出貨量優於預期，加上AI伺服器出貨增溫，推動第2季品牌營收達到歷年同期新高。

華碩指出，公司已於6月至7月領先推出最廣泛與具AI創新應用的Copilot+ PC產品，將持續深化各項AI應用與產品創新，全方位布局AI的新增長周期。

華碩本季除有AI PC新品銷售動能外，下半年AI伺服器業務也有望持續增溫。華碩共同執行長胡書賓先前指出，隨著生成式AI算力需求持續提升，2024年AI伺服器業務將占華碩伺服器比重超過七成。

華碩2023年伺服器占整體業績約在低個位數區間，營收則較前一年度呈倍數成長；而今年首季伺服器業績已占整體營收7%至9％，營收較去年同期成長數倍。



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