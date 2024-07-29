廣達憑「5初衷」投身教育25載！林百里坦言：過程漫長

代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會成立至今滿25周年，團隊為慶祝這個重要里程碑，特地以「教育轉變社會，Taker變Giver」為題擴大辦理，並結合第15屆廣達游藝獎導覽達人決賽暨頒獎典禮，邀請所有優質教育的夥伴齊聚，一同回顧基金會25年來在教育領域的貢獻，而廣達董事長林百里也親自現身同慶，並向在場的集團夥伴重申25年來持續發展的5大教育理念。

事實上，廣達文教基金會旗下年度計劃《游於藝》迄今已邁入第11年，剛好適逢基金會25周年慶，基金會長年致力於推動教育創新，縮短城鄉差距，並透過「藝術教育」、「科技教育」及「創新教育」三大計畫，協助學校、教師及學生轉型，培養學生的主動學習與解決問題能力，並在計畫推動的過程中給予學生最大的支持與協助，讓中小學師生有更多的機會親近藝術及瞭解藝術。

此次廣達文教基金會迎來創立至今的第25周年，同時也適逢第十五屆廣達游藝頒獎，主辦單位特地將2場盛會合併擴大辦理，並且現場也舉辦導覽達人活動的決賽，據統計資料顯示，本屆導覽達人大賽共1,484人參與，其中國小組1,251人、國中組233人，由全臺22縣市及海外吉隆坡臺灣學校、雅加達學校共同參與，經過競爭激烈的初賽、複賽程序後，國小以及國中組各有6位選手進入決賽，並在決賽當日選出各組的3位首獎及3位優等選手。

教育部林騰蛟次長於致詞時表示，教育部自103年起與廣達文教基金會共同辦理廣達《游於藝》計畫迄今已邁入第11年，今年適逢廣達文教基金會25周年慶，基金會長年致力於推動教育創新，縮短城鄉差距，並透過「藝術教育」、「科技教育」及「創新教育」三大計畫，協助學校、教師及學生轉型，培養學生的主動學習與解決問題能力，並在計畫推動的過程中給予學生最大的支持與協助，讓中小學師生有更多的機會親近藝術及瞭解藝術。

廣達集團董事長林百里表示，25年對基金會而言是一段深耕教育、改變社會的漫長旅程，在過去25年裡，廣達文教基金會透過各種教育計畫，希望每位學子都能擁有親近文化藝術與運用智慧科技的權利與機會，幫助了無數學子從「taker」轉變為「giver」，這些學子們如今在各自的領域發光發熱，為社會的發展做出了自己的貢獻，基金會將持續努力，為教育發展貢獻心力。

據悉，典禮中也邀請了5位曾參與廣達文教基金會計畫的學生，分享他們如何從當年的受助者（Taker）轉變為今天的貢獻者（Giver），呼應基金會「取之社會、用之社會」的理念，並以「科技教育、藝術教育、創新教育、社會救助、社會認同」五大主軸呈現基金會25年來深耕教育的成果展現。

廣達文教基金會執行長徐繪珈致詞時特別指出，每屆「導覽達人」總決賽最緊張也最為精采的亮點，就是隨機抽選畫作導覽的環節，不僅考驗孩子的臨場反應能力，也是對導覽技巧的熟練度提出了挑戰。徐繪珈強調，這種形式設計可讓比賽更具挑戰性和趣味性，同時可激發孩子的創意力和增進口語表達能力。

除了以學生為主的導覽達人獎項外，本屆「行政推手獎」，由新北市教育局夏治強科長、謝添達校長及永福國小蔡明貴校長共同獲得，新北市教育局自11年前起與基金會合作推動游於藝計畫，每年投注資源支持相關活動，在27個行政區舉辦共201場次，140所學校參與，近27萬師生沈浸式的在校園內欣賞到這些展覽的魅力，他們的獲獎是實至名歸。

本屆頒獎典禮上也特別頒獎表彰給參與113學年度廣達《游於藝》計畫，共規劃出巡迴260校展覽場次的19縣市盟主，以及由各縣市盟主推薦的「游藝亮點獎」，共有10校獲得卓越推廣典範學校、8校獲得創意教學典範學校，今年特別增設「特別獎」頒贈給臺北市教育局，以表彰在112學年度臺北市參與各校都能將《游於藝》整合各科領域課程、發展專屬自己的特色課程，讓學生進行跨領域學習，並探討展覽中各項的重要議題。

教育部表示，將持續與廣達文教基金會攜手共同推動藝術教育，讓藝術教育在地方深耕，並扣合教育部美感教育第三期計畫之精神-美感即生活：扎根生活、在地國際、永續實踐等願景，除了發展在地特色與亮點的課程設計，課程模組因應區域特色落實在地化深根之外，亦將學生學習內容適時連結各領域/科目及融入各項議題。