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「重砲王」回來了 中嘉副董賴弦五：盼中華電信迎頭趕上

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
現任中嘉集團副董暨執行長賴弦五每每出現在媒體面前，素來發言都是砲聲隆隆，更添增產業競爭的刺激與趣味。 中嘉／提供
現任中嘉集團副董暨執行長賴弦五每每出現在媒體面前，素來發言都是砲聲隆隆，更添增產業競爭的刺激與趣味。 中嘉／提供

橫跨電信及有線電視的賴弦五，曾任台灣大哥大（3045）及台灣之星總經理，現任中嘉集團副董暨執行長，過往賴弦五每每出現在媒體面前，素來發言都是砲聲隆隆，更添增產業競爭的刺激與趣味，轉戰中嘉後，賴弦五今日首次出席記者會，首推25GPON，迎戰龍頭中華電信，更幽默地說「盼中華電信迎頭趕上」。讓媒體直呼「重砲王」回來了。

電信產業歷經多年來五家業者的激烈競爭，去年合併後回歸電信三雄，而賴弦五則轉戰有線電視產業，擔任中嘉副董暨執行長，久未在媒體上露臉的賴弦五，今日首次代表中嘉集團，出席中嘉寬頻攜手諾基亞及友訊，推出超高速25GPON企業商用寬頻的記者會。

由於過去有線電視寬頻服務都是跟隨者，在龍頭中華電信之後推出，且價格大約是中華電信的八折左右。

面對媒體提問價格策略，賴弦五不改過去辛辣發言模式，賴弦五笑著說，以前參考前輩價格打折，是笨蛋模式定價，這次領先推出25GPON企業商用寬頻，前面沒人，得啟動智慧模式定價，也希望中華電信「迎頭趕上」提供25G服務，讓中嘉比較好定價。

賴弦五分析，行動電信競爭關鍵在於頻譜及網路建設等重資本投入，要贏中華電信並不容易，但在寬頻市場，中嘉有機會，「因為我們軍火商一樣（諾基亞、友訊等）」。

賴弦五更笑著喊出「行動用中華，寬頻用中嘉」的口號。

觀察台灣電信及有線電視產業，賴弦五認為，電信產業開放以來，現在行動已經有三條高速公路（中華電信、台灣大及遠傳），固網寬頻則僅有一條半，中華電信市占率六成，有線電視加起來僅三成。

觀察台灣家戶市場，中華電信寬頻用戶約400多萬，有線電視業者總計約200萬用戶，中嘉近年強攻家用寬頻市場，目前用戶滲透率超過五成。

賴弦五表示，中嘉已經在家戶市場證明寬頻服務品質，品牌也取得家戶市場認同，而另一方面商用市場寬頻更是中華電信寡占市場，有線電視總計市占率低於一成。

賴弦五指出，家戶寬頻市場近年年增率約個位數，但中嘉在商用及企業用寬頻業務表現，每年呈現二位數成長，成為下一個具潛力的新市場。

中嘉 中華電信 有線電視

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