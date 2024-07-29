世界先進通過63.5億元資本預算 擬現增2億股

晶圓代工廠世界先進董事會今天同意資本預算，總金額達新台幣63.53億元，並決議辦理現金增資發行新股不超過2億股，籌得資金將用以轉投資海外子公司。

世界先進公告指出，董事會同意的資本預算包含8吋機器設備和相關廠務設備2.41億元，以及12吋機器設備61.12億元；主要供生產用，以因應公司業務成長需要。

因應海外子公司資金需求，世界先進預計辦理現金增資發行新股不超過2億股；其中，3000萬股由世界先進員工認購，2000萬股對外公開承銷，1.5億股由原股東按照認股基準日股東名簿記載的持股比例認購。

此外，世界先進與恩智浦（NXP）合資成立的VSMC決議向JTC取得新加坡Wafer Fab Park土地使用權資產，租賃11萬7299平方公尺土地，租金每月新加坡幣33.9萬元。

VSMC下半年將於新加坡開始興建12吋晶圓廠，預計2027年量產130奈米至40奈米製程的混合訊號、電源管理和類比晶片，支援汽車、工業、消費性電子和行動裝置等，2029年月產能將達5.5萬片。