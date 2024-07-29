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經部通過台積電50億美元海外投資、世界先進24億美元合建12吋晶圓廠案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投審會29日通過台積電（2330）50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務；以及世界先進以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR，與恩智浦半導體合資興建一座12吋晶圓廠。

經濟部投審會29日共核准八件投資案。在對外投資方面，今日核准四案。第一案是台積電以50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務。據了解，台積電是為了匯率避險。

第二案通過世界先進為因應全球客戶與國際市場需求，以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD.，與恩智浦半導體（NXP SEMICONDUCTORS N.V.）合資興建一座12吋晶圓廠，擬採用130奈米至40奈米製程技術。

經濟部分析，該案考量屬成熟技術，且助於世界先進與合作客戶夥伴增加市場占有率，連帶提升台灣半導體產業領導地位與地緣政治中的戰略價值，長遠而言將有助於國內半導體產業持續提升國際競爭力，因此同意對外投資。

第三案是通過豐群水產分別以1.9億美元及3,500萬美元，提供一年期以上貸款予美國BUMBLE BEE FOODS, LLC（從事經營水產品加工製造及買賣業務）、加拿大CLOVER LEAF SEAFOODS HOLDINGS CORP.（從事經營投資控股業務）。

第四案是核准遠鼎投資公司以5,600萬美元投資百慕達ORIENTAL TEXTILE（HOLDING）LIMITED，從事經營投資控股業務。

在上市櫃公司對中國大陸投資方面，今日投審會通過二案。第一案是通過台灣塑膠工業、台朔重工各以5.3億美元間接增資福建福欣特殊鋼有限公司，從事經營不鏽鋼半製品，熱軋不鏽鋼捲、冷軋不鏽鋼捲等產銷業務。

第二案是通過亞洲水泥以港幣14.2億元(折合美金1.8億元)收購香港上市公司英屬開曼群島ASIA CEMENT (CHINA) HOLDINGS CORPORATION28.2%股權，並間接取得亞東投資有限公司等15家公司股權。

此外，投審會也通過一件僑外投資。核准新加坡商BDX TAIWAN HOLDINGS PTE. LTD.以新台幣16.2億元增資數據匯台灣股份有限公司，從事經營資訊軟體服務等業務。

台積電 增資

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