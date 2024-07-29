中光電財報／上半年 EPS 1.09元、毛利率17.78%
中光電（5371）董事會29日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收190.88億元，毛利率17.78%，年減1.06個百分點。純後純益4.25億元，年減36.1%；每股稅後純益1.09元。
中光電今天股價下跌2.6元，成交量3,809張，收75.3元，呈連七跌走勢。
中光電今年第2季合併營收99.69億元，季增9.3%，年增3.5%，為近三季單季新高。毛利率17.93%，分別季增0.32及年減2.99個百分點。稅後純益2.82億元，季增96.7%，年減31.7%。單季獲利表現亦來到近三季新高點。
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