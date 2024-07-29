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台灣三星關懷凱米颱風受災戶 提供免費到府檢測服務

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

台灣日前受到凱米颱風衝擊，不少消費者家中淹水，導致家電泡水損毀，對日常生活造成不便。台灣三星電子長期關懷在地民眾，宣布即日起至8月31日，提供全台受災民眾大型家電「全星為你」免費到府檢測服務，並提供維修以及更換零件費用7折優惠（限三星品牌）。

台灣三星期盼，此舉不僅讓受災民眾能夠盡早恢復家電正常運作，亦為其減輕維修負擔。三星深知家電設備在日常生活中的重要性，尤其是在災後重建的關鍵時刻，盼透過此服務為消費者提供及時且實質的幫助，與用戶攜手共度難關。

三星電子 家電 消費

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