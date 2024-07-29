群聚效應擴散 賽默飛世爾科技首間台灣半導體實驗室NanoPort啟用

台灣半導體群聚效應持續擴散。賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）在台灣開設的首家半導體實驗室NanoPort日前開幕啟用，該基地將以幫助半導體製造商優化生產效率、產品品質為旨，將提供在地企業支持，透過尖端科技與技術交流推進在地研發。該基地現已成為全球六個Thermo Fisher NanoPort設施之一，並將與該地區的半導體客戶合作。期許未來企業攜手以新竹為基礎，持續交流、促進研發，持續深耕台灣硬實力。

隨今年人工智慧、高效能運算和可再生能源需求爆發式提升，加上新電池開發、綠色能源、智慧型手機、電腦、伺服器、汽車、航空航太與醫療保健市場等應用中對新型和高性能材料的需求回穩，帶動半導體產業出現新一波成長，同時對新型與高性能尖端材料需求也日益增加。

有鑑於半導體市場回溫，台灣作為全球半導體製造熱點，近期在國際間屢屢創造討論，工研院上半年樂觀預估本年度台灣半導體產值可能首度突破5兆大關。賽默飛世爾科技在國際間長年致力研發高效材料分析技術與儀器，為生技與研發夥伴提供提升生產效率與解決產品瑕疵的機制，也因此，賽默飛世爾科技台灣首座半導體創新中心NanoPort亦策略性坐落於台灣半導體心臟─新竹，期許未來與更多高科技產業攜手開創新局。

NanoPort未來將為半導體企業和製造商提供Thermo Fisher電子顯微鏡專家的支持和Thermo Fisher最新的客製化的解決方案和分析儀器技術，包括材料分析、製程控制和品質保證的科技與技術支援這種可及性旨在支持基礎研究工作，並提供實踐經驗，幫助客戶學習新的方法以縮短上市時間，最終提高盈利能力。此外，NanoPort技術也能協助加強企業數據保護機制，同時加速產品研發週期並縮短企業先進技術的產品上市及引入時間。

賽默飛世爾科技台灣銷售總監柯伊玲表示，「賽默飛世爾科技在生醫、材料科學與半導體領域深耕多年，而台灣作為亞太經濟發展心臟，兩者都具備堅實實力，感謝各位夥伴的大力支持，在各位的見證下，未來NanoPort將持續引領創新、與台灣企業攜手共創佳績」。

賽默飛世爾科技台灣區副總裁兼總經理 Sho-Wen Yeo指出，「賽默飛世爾科技在生物醫學、材料科學和半導體方面的豐富經驗，與台灣作為亞太經濟發展核心的地位高度契合，新技術與台灣企業的融合，將為半導體市場開創許多新的可能性！未來賽默飛世爾科技將持續把世界級分析儀器和專業知識引入新竹半導體熱點地區，以成為台灣企業研發的首選合作夥伴為目標，致力協助客戶推動創新。」