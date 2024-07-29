鴻海攜手Extreme Tech Challenge將舉辦Semi與AI氣候創新大賽

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）與全球最大的創新生態系統Extreme Tech Challenge（XTC）今日宣布建立夥伴關係，共同推動半導體（Semi）與人工智慧（AI）氣候創新大賽。

今年Extreme Tech Challenge的Semi與AI氣候創新大賽，計劃於夏天啟動，半決賽將於10月30日在TechCrunch Disrupt期間舉行，活動還包括完整的新創展示計劃和專屬的交流會，藉此幫助具有前景的新創公司能與產業領導者之間建立合作契機。最終決賽將於2025年1月7日在美國CES展舉行。

「我們非常高興能與鴻海合作，推出Semi與AI氣候創新大賽」，三星半導體顧問委員會主席、Walden Catalyst Ventures創始管理合夥人以及Extreme Tech Challenge聯合創始人Young Sohn表示。「我們的使命是運用科技的力量，來應對氣候變化的緊迫挑戰，此次與鴻海合作代表我們使命，將往前跨出重要的一步。憑藉鴻海的製造專業知識和XTC的全球網絡，我們為具有遠見的新創家提供了擴展其解決方案所需的平台和動力。雙方共同努力下，我們可以在邁向永續和韌性的未來道路上，取得有意義的進展」。

本次的合作夥伴關係，代表著鴻海在永續發展和環境影響領域，致力推動科技創新的一個重要里程碑。身為全球電子製造領導者，鴻海在產業專業知識、前瞻性創新以及對環境、社會和治理（ESG）的承諾，透過本次合作將進一步深度整合，同時推動綠色製造和智慧生產環保解決方案。鴻海不僅支持今年的競賽，還將積極投資下一代擁有深度技術的新創公司。

「Semi和AI是推動人類永續發展的兩大關鍵技術，這項協助Semi與AI新創業者的挑戰計畫，也與鴻海的公司推動理念一致。」鴻海科技集團董事長劉揚偉表示。「與XTC合作，我們期待看到新銳新創者，利用這些強大且多功能的技術，致力創新，為善而行」。

鴻海致力於將尖端技術導入永續解決方案，而這也與XTC的成立使命完美契合。鴻海和XTC攜手期望引領新一波創新浪潮，進一步解決世界上目前最緊迫的挑戰。這次Semi與AI氣候創新大賽，鴻海也會憑藉其廣泛的製造和技術實力，後續為創新公司提供基礎需求、專業指導和全球各地的資源服務。此次夥伴關係的建立，將證明當產業巨頭、生態系統構建者和具遠見的新創公司，擁有共同目標時，攜手合作將可取得共榮成就。

此次合作也將大大促進實現聯合國永續發展目標。鴻海和XTC攜手將解放，創新的可能性並推動有影響力的變革，利用科技創造更美好世界的願景。藉由這次比賽，發掘和支持能解決重大全球挑戰的下一代創新者。

在鴻海和XTC的共同努力下，深度技術創新領域的未來將更加光明，不僅推動行業革新，更永續發展的世界向前邁進。