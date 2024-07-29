英飛凌總座陳志豪：AI應用往邊緣擴散 首要需三特質
全球車用晶片龍頭英飛凌首屆科技日今日在台北登場，英飛凌台灣董事總經理陳志豪在論壇前致詞表示，隨著生成式AI應用掀起全球AI巨浪，今年台北國際電腦展各項廠商也展出邊緣AI應用，預料明年AI PC、AI手機、甚至智慧穿戴、掃地機器人等各項居家載具，都將導入AI功能，並預估2025到2026年將會百花齊放。不過，他強調，在AI耗費更大的電力下，未來的AI發展未來包括晶片或系統端，都必須具備低延遲、低功耗及低成本三項特質。
英飛凌首屆科技日即以「數位低碳、共創未來」為主題，聚焦AI與移動出行。英飛凌也在今日展示在數位低碳及永續領域 的技術與產品，以及與生態合作夥伴在綠色能源、工業、智慧家居 、電動車等應用領域解決方案。
此外，在AI算力即國力，引起各國競相發展下，AI會不會成為未來的吃電怪獸，還是提升國力的利器，也成為全球討論議題。
英飛凌今日舉行的科技日，也特別邀請最擅長提供節省晶片設計矽智財（IP）龍頭廠Arm應用工程總監徐達勇、台科技研究發展處研發長邱煌仁、英飛凌消費、計算與通訊業務大中華區資深協理與工研院電光所副所長駱韋仁，分享他們對AI時代的能源挑戰、AI在新世代汽車的應用及半導體如何透過CPO等異質晶片整合等科技，實現強化AI功能下又能兼具節能等，創造社會永續，提供他們的見解與建言。
英飛凌大中華區總裁潘大偉則在開場致詞表示，「面對氣候變遷議題的迫切性，低碳化與數位化將在未來10年成為驅動企業競爭力、推動經濟成長以及永續發展的重要雙引擎，而半導體將成為創新的基石。」
他說，英飛凌舉辦科技日，是要展示英飛凌與合作夥伴透過半導體技術檢人推動低碳化與數位化的能力與潛力。他並期望基於英飛凌在專業技術和業界深厚經驗的累積，以及在台灣、馬來西亞、澳洲及德國的設置與投資，深化在地客戶的支援與合作，賦能合作夥伴在AI、移動出行及永續領域 ，持續創造價值。
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