英飛凌總座陳志豪：AI應用往邊緣擴散 首要需三特質

全球車用晶片龍頭英飛凌首屆科技日今日在台北登場，英飛凌台灣董事總經理陳志豪在論壇前致詞表示，隨著生成式AI應用掀起全球AI巨浪，今年台北國際電腦展各項廠商也展出邊緣AI應用，預料明年AI PC、AI手機、甚至智慧穿戴、掃地機器人等各項居家載具，都將導入AI功能，並預估2025到2026年將會百花齊放。不過，他強調，在AI耗費更大的電力下，未來的AI發展未來包括晶片或系統端，都必須具備低延遲、低功耗及低成本三項特質。

英飛凌首屆科技日即以「數位低碳、共創未來」為主題，聚焦AI與移動出行。英飛凌也在今日展示在數位低碳及永續領域 的技術與產品，以及與生態合作夥伴在綠色能源、工業、智慧家居 、電動車等應用領域解決方案。

此外，在AI算力即國力，引起各國競相發展下，AI會不會成為未來的吃電怪獸，還是提升國力的利器，也成為全球討論議題。

英飛凌今日舉行的科技日，也特別邀請最擅長提供節省晶片設計矽智財（IP）龍頭廠Arm應用工程總監徐達勇、台科技研究發展處研發長邱煌仁、英飛凌消費、計算與通訊業務大中華區資深協理與工研院電光所副所長駱韋仁，分享他們對AI時代的能源挑戰、AI在新世代汽車的應用及半導體如何透過CPO等異質晶片整合等科技，實現強化AI功能下又能兼具節能等，創造社會永續，提供他們的見解與建言。

英飛凌大中華區總裁潘大偉則在開場致詞表示，「面對氣候變遷議題的迫切性，低碳化與數位化將在未來10年成為驅動企業競爭力、推動經濟成長以及永續發展的重要雙引擎，而半導體將成為創新的基石。」