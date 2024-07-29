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鴻海獎學鯨得主故事勵志 「鴻海大鯨彩」分享正能量

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海教育基金會執行長汪用和（左）訪問獎學鯨第六屆及第七屆等連續兩年獲獎得主鍾依庭。鴻海／提供
鴻海教育基金會執行長汪用和（左）訪問獎學鯨第六屆及第七屆等連續兩年獲獎得主鍾依庭。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會設立「鴻海獎學鯨」提供清寒學生獎助學金，計畫開辦以來幫助了許多清寒學子安心求學之外，也看到了許多激勵人心的故事，因此，鴻海教育基金會特別攜手高雄廣播電台製作「鴻海大鯨彩」單元播出，邀請得主們分享自己如何面對艱困環境卻不放棄努力的奮鬥歷程。

節目於7月29日（周一）晚上啟播，首集由鴻海教育基金會執行長汪用和訪問獎學鯨第六屆及第七屆等連續兩年獲獎得主鍾依庭乘風破浪、勇敢前行的成長故事。

依庭因為父親長期不在家，所以由母親一肩扛起獨自撫養她與弟弟的重擔，懂事的她因此在國中畢業後就開始打工，高中也過著工讀的生活。就在依庭盡力分擔家計時，母親被發現罹患了癌症，於是她的壓力更大了，但她卻也仍然堅持追求夢想 -- 她爭取到了出國交換的機會，毅力過人的她於是每個月打五份工來籌措自己的出國費用。

正是因為有許多像依庭這樣努力的孩子，鴻海教育基金會執行長，也是「鴻海大鯨彩」單元的訪談主持人汪用和表示，每年評審們在審查評選獎學鯨時，都會有評審表示「真希望自己的孩子能夠看看這些學生的故事」，可見得這些得主們有多麼艱難困苦，卻又是多麼不屈不撓地奮力前進，而讓評審都深受感動，因此鴻海教育基金會希望這個節目單元能夠藉由得主們的真實故事，鼓勵正在貧困中掙扎的人們了解，只要懷抱希望，有一天就可以破繭而出，也提醒大家這個社會上還有許多人還在為貧窮所迫而需要一臂之力，期盼能夠傳遞溫暖與正能量予社會上的每個人。

「鴻海大鯨彩」單元首集將於113年7月29日（周一）晚上八點於高雄廣播電台主持人蘇菲蘇的節目「幸福圓舞曲」中播出，之後也會於每月最後一周的星期一晚上固定播出，並於凌晨一點重播，希望大家藉由「鴻海大鯨彩」，都能夠獲得勇氣與力量，創造屬於自己的精彩人生。

海大 鴻海

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