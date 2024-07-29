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迎戰中華電信 中嘉寬頻部署高速商用寬頻市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中嘉寬頻表示，看好超高速網路時代來臨！因應數位經濟的蓬勃發展，以及日益增加的高速寬頻網路需求及智慧生活發展大勢，中嘉寬頻29日宣布正式推出超高速25GPON企業商用寬頻服務，成為全台第一家上市商轉的寬頻業者。

中嘉寬頻表示，瞄準商業應用場域，中嘉寬頻策略結盟國際設備大廠NOKIA及台灣網通領導品牌D-Link友訊科技，領先市場推出超高速、低時延的25GPON寬頻網路方案，透過採用25GPON技術，提供高達25Gbps的超高速寬頻網路體驗，相當於100Mbps速率的250倍，且延遲時間更縮短至百萬分之一秒，讓寬頻體驗全面大幅升級。

過往中華電信（2412）都是家庭、企業及商務市場高速寬頻的市場龍頭，過去有線電視業者跨向家用寬頻，搶占家用寬頻市場，現在中嘉寬頻更跨向超高速寬頻，搶攻商業應用場域。

中嘉寬頻發表會現場除公布資費方案內容，更有十多家各領域企業客戶出席，包含金融證券、醫療院所、物流、媒體平台、資訊等，展現高度合作興趣；方案上市後將瞄準企業商用領域，強力應援企業端的即時數據分析、高流量的雲端連接及檔案傳輸等應用情境，再搭配中嘉寬頻多元化的企業服務組合，讓客戶能以合理的價格、無縫連接高效率的寬頻網路服務，提升自身企業競爭力，支持客戶邁向超高速飆網新時代。

中嘉寬頻副董事長兼執行長賴弦五表示，中嘉寬頻今天隆重推出25GPON的企業商用寬頻產品，供裝服務範圍可涵蓋全經營區，不僅是中嘉寬頻在網路技術發展的一大突破，更是全台第一個正式商轉銷售的25GPON服務，是台灣寬頻產業發展的重要里程碑。

賴弦五表示，「我們深知超高速寬頻對當今數位應用及商業發展至關重要，因此與NOKIA展開緊密的技術合作，為客戶先行打造下一世代的25Gbps超高速寬頻布局。除了可以支援日常商業營運，更能協助客戶為業務發展擴張做好準備、強化競爭硬實力，成為企業客戶最值得信賴的後盾」。

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