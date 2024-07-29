資策會發布生成式AI 企業大腦開發指引

生成式AI迅速發展，已成為全球產業重要趨勢，企業需掌握相關技術、調整營運思維，並有效運用資源，方能克服挑戰、迎向豐厚商機。財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院（資策會軟體院）於26日舉辦「AIGC新紀元-共創數位生態系」論壇，匯集產學研專家，深入探討人工智慧生成內容（AIGC）技術的發展趨勢與應用案例，展示 AI 133 LAB成立一週年的豐沛能量，並正式發布「生成式AI企業大腦開發指引」，為產業注入創新動能。

根據財團法人人工智慧科技基金會「2023 台灣產業 AI 化大調查」指出，雖然有過半企業開始使用 AI，但僅有三成企業接續開啟新 AI 專案規劃，若企業想發展出創新服務或對營運產生影響，使用生成式 AI 只是起點，必須對 AI 有更深入的認識，才能夠創造新價值。

資策會副執行長楊仁達致詞時表示，生成式AI衝擊全球，為軟體產業帶來全新機遇。該技術的發展已從簡單對話逐步延伸至領域特定應用，再到Copilot輔助功能，如今正邁向AI驅動的產品和服務階段。隨著軟硬體技術的迅速進步，各種挑戰也隨之而來。資策會舉辦此次論壇，希望藉由各方專業探討導入AI的關鍵課題，幫助廠商和使用者應對挑戰。我們期望透過知識累積和經驗交流，共同解決問題、開拓市場機會，一起在AI浪潮中成長。

中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延也指出，資策會四十多年來在推動台灣資訊化和數位轉型上貢獻卓著。近年來，台灣全力推動產業升級，數位轉型加上AI被視為提升效率的關鍵策略，然而要讓AI應用快速普及，產業必須開發易用平台。目前政府已推出數位公建，企業也需投入資源，建立自身領域模型。

資策會執行長卓政宏在論壇閉幕致詞時也表示，為迎接新時代的挑戰，資策會長期推動資訊工業，隨著時代變遷，任務和方法也在不斷演進。目前，資策會除了協力於各產業的數位轉型，也深知產業面對新科技的疑慮，對此，資策會轉型為「第三方服務」提供者，協助各界建立數位信任，透過科技賦能創造新價值。未來，在持續推動數位轉型與應用的同時，也呼籲產業、學界、法人及公協會等各界共同參與，密切合作，讓科技成為台灣發展的新動力。