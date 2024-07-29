迎接中小企業換機商機 宏碁推出商用桌上型電腦新品

迎接中小企業換機商機，宏碁（2353）推出全新Veriton 100商用桌上型電腦，包括：高擴充型的17公升Veriton 171S以及體積10公升，不佔空間的高效能Veriton 171X電腦。皆具環保概念，兼顧效能及穩定性，以資安防護為優先，並提供客製化服務，同時宏碁提供原廠全程尊榮服務三大保證，包括：保證原廠公司正貨、原廠專業諮詢，及原廠售後服務。

全新的Veriton 100系列商用桌機內建Windows 11專業版作業系統，內建Intel處理器，包括搭載第13/12代Intel Core i3/i5/i7處理器，並可支援Intel Pentium/ Celeron處理器，符合不同類型中小企業需求；同時具有最新的DDR5 4800 MHz DIMM記憶體，可擴充至64GB (DIMMx2)、支援雙通道，為用戶提供更高效的運算性能。此外，100%的固態電容提高了可靠性和使用壽命，確保用戶能夠擁有企業級效能、安全性和可管理性。

Acer Veriton 系列商用桌機提供商務級安全性，支援TPM安全管理機制、Kensington鎖孔等功能，確保您的資料始終受到最嚴格的保護，高度安全的環境，讓您的工作流程更加順暢。Veriton系列商用桌機具備完整的擴充埠，能夠自由、安全地連接所有設備，並為未來升級做好準備；提供多樣化的連接選項，前後面板皆有連接埠可串聯，包含USB、HDMI、D-sub等多種配置選擇。此外，還具有專屬管理工具，包括 Acer Office Manager 以及 Acer Control Center，讓IT人員輕鬆管理多台裝置。

Acer商用桌機堅守環境永續承諾，積極使用消費後回收塑膠再生材料（PCR）和可回收包材，將環境負擔降至最低，實現Acer Earthion的環保永續使命。這一系列產品不僅提供高效的商用解決方案，同時體現了我們對環保和可持續性的承諾。

宏碁商用桌上型電腦原廠全程尊榮服務，擁有三大保障：第一：原廠公司正貨，高效穩定、原廠背書，無後顧之憂；第二：原廠專業諮詢，由原廠及指定供應商免費諮詢與企業專屬客製服務；第三：原廠售後服務，保固內四大項目免費，包括：免維修費、免零件費、免收送費及在地服務等。同時提供三大保固承諾：第一：3年全機完整保固；第二：在地服務據點，專業工程師提供穩定可靠的支援和售後服務；第三：本島到府收送，保固內免費到府收送。