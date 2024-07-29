台積電再生能源使用比例升至11.2% 2040年拚100%

台積電持續增加使用再生能源，據統計，2023年台積電約使用25.9億度再生能源，使用比例提升至11.2%，預計2040年再生能源使用比例達到100%目標。

據台積電公告的ESG（環境、社會責任、公司治理）資料指出，推動低碳製造、使用再生能源、提升能源使用效率、強化氣候韌性是台積電因應氣候變遷或溫室氣體管理的策略。

在使用再生能源方面，台積電表示，將持續購買再生能源及設置太陽能發電系統，預計2030年再生能源使用比例達60%，2040年進一步達到100%目標。

台積電統計，2023年約使用25.9億度再生能源，再生能源使用比例11.2%。因應先進製程技術演進可能增加的能源消耗，台積電新成立綠色製造部。

台積電表示，將藉由整合節能減碳、資源循環與水回收再利用等各項永續行動，協助節能團隊落實各項節能專案，創造更多節能機會、擴大綠色影響力。

為實踐資源循環零廢棄的永續願景，台積電積極創新回收與再利用技術，透過「資源高值化行動方案」持續擴充廠內資源再生活化比例。

台積電中科「零廢製造中心」於2023年12月正式運轉，攜手5家供應商啟動廢溶劑回收、污泥再利用、電子級化學品回用等多項資源再生專案，並規劃於南科及竹科建置零廢製造中心，擴大循環經濟影響範疇。