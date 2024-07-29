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摺疊機全球銷量年增近4成 群雄登台搶市占

中央社／ 台北29日電
三星Galaxy Z Fold6、Z Flip6摺疊機享燦坤獨家「星愛大禮包」，預購最高回饋逾3萬元。圖／燦坤提供
三星Galaxy Z Fold6、Z Flip6摺疊機享燦坤獨家「星愛大禮包」，預購最高回饋逾3萬元。圖／燦坤提供

三星在2019年推出全球首款摺疊手機之後，越來越多品牌加入這塊新戰場，研調預估，2024年摺疊機全球出貨量將達2500萬支，年增37.6%；而近期除了三星之外，Motorola和小米摺疊新機都陸續登台搶市占。

根據IDC研究報告預估，2024年摺疊機於全球出貨量將達2500萬支，年增37.6%。

TrendForce則指出，摺疊機拓展的關鍵因素之一來自於定價，各品牌均致力於提升顯示效能與減少折痕，同時降低整機成本；預估今年摺疊手機品牌市占率中，三星最高占50.4%，華為估達30.8%，Motorola約6.2%，榮耀占比估計為3.9%，小米、OPPO、Vivo均為2.8%，而蘋果尚未加入戰場。

摺疊機市場百花齊放，多品牌陸續登台搶市，三星先前在台灣發表Galaxy Z Fold6、Z Flip6新機，首度將Galaxy AI導入摺疊機型，預計31日起於全台上市。

三星表示，Z Fold6、Z Flip6在台銷量目標較前一代成長20%，在三星AI科技助攻下，看好台灣今年手機市場銷量成長5%、銷售額達到雙位數成長。

除此之外，小米近期也首度在台灣推出小摺疊型態的Xiaomi MIX Flip，搭載4.01吋全等深微曲外螢幕，同時延續與徠卡合作，主鏡頭採用徠卡Summilux光學鏡頭，並有小摺疊唯一的47mm浮動長焦鏡頭，近期已開放預購。

Motorola則在6月底登台推出razr 50系列兩款摺疊新機，主打經過超過60萬次的摺疊測試，搭載4吋與3.6吋pOLED外螢幕等規格，高層看好50系列的銷售潛力，預估帶動今年Motorola在台銷量比去年大增5倍以上。

今年摺疊機聲量持續放大，非蘋陣營積極角逐，華為高層已透露將推出全球首款「三摺手機」受到市場關注。業界消息傳出，華為將採用創新的內外折解決方案，配備雙鉸鏈設計，預計開展後，螢幕尺寸可達到約10吋的小型平板，價格恐逼近新台幣9萬元，估在9月發表，將與蘋果的iPhone 16新機系列互別苗頭。

但由於華為近年對海外銷售計畫轉趨保守，且已有約4年沒在台灣推出手機新品，業界推測，華為「三摺手機」登台銷售可能性不大。

三星 摺疊手機

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