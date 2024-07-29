華碩新世代 AI 筆電大軍來襲 全系列 AMD 機種上市

華碩（2357）推出全系列搭載AMD Ryzen AI 9高效能處理器的新世代AI筆電，包含工作必備利器：ASUS Zenbook S 16 (UM5606)、ASUS Vivobook S 14/16 (M5406W/M5606W)；電競最強戰備：ROG Zephyrus G16 (GA605)、TUF Gaming A14 (FA401)；戶外創作首選：ProArt P16 (H7606)、ProArt PX13 (HN7306)。NPU採用全新AMD XDNA 2架構，可提供50 TOPS的AI處理能力；最高AMD Ryzen AI 9 HX 370 處理器，內建AMD Ryzen AI，採用AMD新一代Zen 5架構，擁有更卓越的安全性、速度以及個人化功能，專屬Copilot鍵一鍵啟動AI智能助手，為使用者帶來全新AI體驗。

為工作注入強大生產力，輕薄美型的ASUS Zenbook S 16 (UM5606) 薄1.1公分，輕1.5公斤，高科技陶瓷鋁合金(Ceraluminum)外蓋具備岩石自然觸感，「暖煦白」質感機身永保如新；加上CNC加工的鍵盤區域，確保耐用性和典雅外觀。配備16吋3K 120 Hz 16:10 OLED螢幕，畫面流暢、色彩鮮豔。搭載AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器(NPU 50 TOPS)，AMD Radeon 890M 顯示晶片，最高1 TB PCIe 4.0 SSD和32 GB LPDDR5X記憶體，可執行高效AI運算，加上華碩獨家AI應用程式StoryCube自動分類整理相簿，AI智囊穩若靠山，輕鬆處理工作任務。

此外，雙風扇散熱系統、超薄均溫板和幾何格柵設計，常保低於25 dB的安靜運轉。加大40%人體工學觸控板與智慧手勢，直覺操控得心應手，效率有感提升。78 Wh大容量電池成就全天候續航，完整I/O連接埠與WiFi 7連線暢行無阻；6顆喇叭增強低音、提升準確性，帶來沉浸音效體驗。

全新設計的ASUS Vivobook S 14(M5406W)輕1.3 公斤；16吋ASUS Vivobook S 16(M5606W)也只有1.5公斤，實現真正的輕薄便攜。搭載AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器及Ryzen AI加速器(NPU 50 TOPS)，搭配Copilot鍵及華碩獨家AI應用程式StoryCube，AI智能輔助，達到事半功倍，讓工作更加得心應手。ASUS Vivobook S 16(M5606W)配備16吋3.2K 120 Hz螢幕，極致黑機身展現沉穩氣質；ASUS Vivobook S 14(M5406W)則採用14吋3K 120 Hz螢幕，共有極致黑及酷玩銀雙色選擇。75 Wh電池提供長效續航電力，單區RGB背光鍵盤符合人體工學設計、完整I/O連接埠傳輸更便利。