台積電是否能逃過反壟斷？ 專家點出真正關鍵

近來關於權王台積電的「反壟斷」問題，外界拿10多年前的友達案來類比，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，這種比喻「不倫不類」；李鎮宇分析，當年友達的「反托拉斯」問題，是出在所謂的操縱價格（Price Fixing），這種壟斷通常發生在產品單一，價格快速下滑的產業，但相較之下，台積電最近還對客戶漲價，兩者情境截然不同，不可等同而論。

他亦為台積電喊冤說，只用市占率來看反壟斷，恐怕也是一個判斷盲區。以台積電的例子，從生產面來看，台積電比較像是因為技術進步與資本投資門檻越來越高，而產生的自然壟斷案例，而從晶片的需求面來看，他面臨的客戶也都是龐然大物，例如蘋果、高通。客戶投片的晶片效能個別差異巨大，甚至很多晶片本身都是量身定製而成，產品本身不具備替代性。

台積電由於在技術上大步領先其他晶片大廠，因此在高端晶片擁有高市占率，也因而開始被關注「反壟斷」問題；對此李鎮宇認為，不論是簡單的用市占率來卡台積電的脖子，或是用Nvidia被調查所以台積電要小心這類說法，基於上述的理由，都太輕率。

李鎮宇接著說，台積電面臨的壓力的確大，從最新的法說中，董事長魏哲家特別提出「晶圓製造2.0」，重新定義所謂的晶圓製造產業，把除了晶圓製造之外的封裝、測試、光罩等等通通計算入新的定義當中，讓全球市占率從原來的60％，降到28％，就可見一斑。

至於未來在反壟斷話題，台積電真正應該關注的重點，李鎮宇認為在於盤查內部有沒有搭售的問題，因為這種反托拉斯案件通常會出現在產品線需求不一，銷售者為了讓產品通通都銷售出去，所以要求客戶搭售，他並舉今年三月美國剛有客戶興訟，吿Hermès業務要求客戶要買柏金包前，要先搭售其他的珠寶，手錶，絲巾等等為例指出，以現在台積電高端製程熱銷的程度，如果有業務主管積極的去搭售成熟製程，甚至還留下證據，這才是未來該避免的問題。