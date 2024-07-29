反控華為侵權 聯發科：案件進入司法程序不評論

中國電信業者華為與聯發科展開專利戰，華為於中國控告聯發科侵權後，聯發科隨即在英國反控華為侵權。聯發科表示，案件已進入司法程序，不予評論。

華為日前在中國控告聯發科侵犯專利權，引發市場關注。聯發科不評論訴訟案，不過強調案件對公司並無重大影響。

市場人士推測，華為控告聯發科侵權，應是嘗試向智慧手機廠收取專利授權金，擴大向晶片廠收取授權金。因雙方談判失敗，才會走法律途徑。

聯發科近日與子公司在英國控告華為侵權，聯發科對此表示，由於案件已經進入司法程序，不予評論。市場人士指出，科技業過去專利訴訟多以和解收場，華為與聯發科互控侵權案未來是否走向和解值得觀察。