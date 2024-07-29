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高齡健康博覽會8月2日開幕 代工三雄各顯神通急卡位

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

年度最大「健康派對」來了！由生策會、生策中心與經濟部產發署、經濟部、國家衛生研究院及數發部合辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」8月2日至4日在世貿一館登場。為期三天的年度大展也吸引不少企業大廠，拿出各自最新成果，爭先恐後卡位報名。而代工三雄緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）都已確定參加，瞄準海內外市場的各種商貿合作，大搶銀髮健康商機。

據悉，代工三雄憑藉著多年來不斷投入並深耕發展智慧醫療領域的成果，成功以不同角度切入更深層次的「銀髮健康市場」，其中布局最成熟的業者，絕對屬「仁寶電腦」莫屬，此次參展仁寶也特意攜手子公司宏智生醫一同參與，而宏智生醫也不負眾望，成功入列近日剛揭曉的「2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」獲獎名單，並以旗下自研的「腦波壓力評估系統」一舉拿下「年度產業創新獎」的殊榮。

仁寶近年在生技、醫療成果豐碩，除此次獲2024傑出生技產業獎的青睞外，集團高管沈俊德資深副總也於4月前往總統府代表仁寶電腦，接下代表台灣生醫品質最高榮譽的「國家生技醫療品質獎」。面對席捲而來的AI狂潮，仁寶也將AI人工智慧技術導入旗下多款精準醫療及遠距醫療產品中，透過深厚的5G通訊技術及物聯網實力，不斷推出各種新品搶市，而整體毛利率也隨著持續深入而有所成長，目前已顯著優於PC。

此外，代工廠緯創近年大吃AI人工智慧利多，享有極佳的表現，而旗下於2016年成立的緯創醫學，則運用集團多年累積的技術和供應鏈能量，持續攜手內外部專業夥伴，打造醫產品以及服務生態系，帶動產業價值鏈，並全力將使用者體驗的創新科技朝最佳化推進，隨著「第一屆高齡健康產業博覽會」即將登場，緯創此次則攜手國衛院一同參展，吸引不少的目光關注。

代工大廠英業達(2356)長年積極投入智慧醫療布局，除以其長期在ICT領域之技術及產品創新，善於將硬體及軟體高度整合，選擇醫材為策略發展方向，並聚焦於癌症與三高等國人前十大死因之預防。而集團近年從2016年起，憑藉子公司英華達跨足與醫療有關的電子產品，以自身整合軟硬體之研發及生產實力，從電子業跨入醫療電子產業，開發出多款醫療檢測系統，收穫滿滿好評。

據WHO統計，全球真正健康的人只有 5%，隨著人口老年化獨居老人比率上升，多數父母希望不要麻煩小孩，英華達則看好HAH(hospital at home)的隱藏商機，歷經多年努力成功開發出「全家寶全方位生理量測系統」，透過一系列精準的生理數值檢測設備，打破傳統住院治療的模式，讓用戶在家也可以享有如住院一般完善的治療照顧，成功卡位銀髮市場、入手滿滿商機，而此次英華達則將攜手經濟部技術司登上「高齡健康博覽會」大秀各種最新研發成果，也點燃外界滿滿的好奇。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

仁寶 生技產業

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