台積電張曉強：產業創新突破摩爾定律 A16先在台投產

TechTechPotato YouTube 近期上傳台積電（2330）資深副總暨副共同營運長張曉強29分鐘、近半小時的訪談，開場訪問時張曉強回應主持人提問大家都說摩爾定律已死議題時提到，不在乎摩爾定律死活，產業創新突破下，改變過往狹隘定義的摩爾定律。另外他也說，台積電最先進的A16製程預定2026年下半年量產並將會先在台灣投產。

依據影片，張曉強在訪談提到，當前產業的創新熱潮時，實際上在繼續尋找不同的方法，將更多的功能和能力整合到更小的外形尺寸中。產業將繼續達成更高水準的性能和更高水準的能源效率，因此，從這個角度來看，我認為摩爾定律或技術的發展將會繼續下去。

至於主持人追問是否重新定義摩爾定律？或者需要新的定律？張曉強則幽默說，「讓其他人來定義」。

回應主持人提問台積電逐步改進製程節點的成就時，張曉強表示，台積電的進步遠非小事，晶圓代工從 5 奈米到 3 奈米製程節點技術的發展，導致每代 PPA 改善超過 30%。另外台積電也繼續在主要節點之間持續進步增量，幫助客戶能夠從每一代新技術中獲利。

張曉強也說，台積電不會希望客戶訝異，而是和客戶們一起合作，以晶圓代工模式幫助客戶成功，如同我的老闆（台積電董事長魏哲家）所說，我們必須先幫助客戶成功我們才能成功。