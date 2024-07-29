業界評估 部分陸系 IC 設計廠 最快明年中可轉單三星

美中對抗的情況仍在，而目前美國總統大選勝負局勢還未定，恐牽動後續對陸出口管制的力道，因此業界傳出，部分中國大陸IC設計業者為分散風險，正規畫持續對台積電下訂單，但同時啟動B計畫，一旦美國大選後情勢出現變化，後續可考慮轉單三星，持續生產較為先進製程的晶片。

根據台積電第2季財報資料，來自中國大陸的業績比重，今年首季為9％，於第2季明顯提高到16％，再超車其他亞太地區，成為第二大營收來源，僅次於北美地區所占的65％。

據了解，相關陸系IC業者雖然不是利用當前最先進的製程，但屬於已發展多年的相對先進製程，應用在ADAS、手機、高速運算等周邊領域。近期這些客戶除了繼續下單台積電，並開始評估B計畫，也就是下單三星的可行性。

業界人士認為，就算部分陸系IC設計業者想分散風險，但美國對中國大陸的出口管制應會一視同仁，後續若真的從台積電分散轉單下在三星，同樣都要遵守相關管制規定。

供應鏈業者提到，如果先期程序準備完畢，依照產品別不同，陸系IC設計業者最快可於明年中開始嘗試在三星投產。對於陸系IC設計廠來說，雖然準備台、韓的兩套生產方案會增加其成本，且不一定兩套方案都會真的投入量產，但仍有其風險管控考量，因此才會出現相關評估計畫。