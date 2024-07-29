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低軌衛星業者第三地擴產 降政治風險

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

低軌衛星業者衝刺全球業務，對零組件供應商以「量要大，價要甜」為主要訴求。供應鏈分析，低軌衛星業者不可能什麼都自己來，勢必要擴大委外訂單，更要降低政治風險，不僅要非大陸產能，還要非台灣產能，也刺激台灣低軌衛星產業鏈往東南亞移動。

業者表示，美系低軌衛星客戶考量成本及產能壓力，零組件從自製轉為對外採購，台灣產業鏈的供應比重，也因客戶增加外包而提升。

衛星傳輸頻寬需求提升，也將增加使用元件數量，衛星通訊模組將擴增，並積極鋪設地面站，同時推出新用戶端設備，刺激用戶申辦，也讓台灣產業鏈受惠。

業者觀察，未來各大低軌衛星業者要擴大營運規模，衝刺業務，零組件供應量不止要大，而且價格要甜，台灣廠商是關鍵合作夥伴之一，近年不僅SpaceX擴大對台下單，亞馬遜的Kuiper計畫也鎖定台灣低軌衛星供應鏈，密切合作。

業者觀察，過去美中貿易大戰，低軌衛星客戶要求非大陸產能，近年為了規避不必要的地緣政治風險，低軌衛星客戶更要求相關零組件供應商提供非兩岸的工廠生產，希望有第三地的生產基地，也驅使台灣廠商今年積極前進泰國及越南等東南亞地區設廠。

低軌衛星 東南亞

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