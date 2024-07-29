SpaceX、亞馬遜擴大拉貨 低軌衛星台鏈擁抱追單

低軌衛星商機再掀一波高潮，特斯拉執行長馬斯克轉投資SpaceX，以及亞馬遜旗下Kuiper近期擴大對台鏈下單，不僅提出加單要求，也希望供應鏈因應地緣政治增加兩岸以外產能，啟碁（6285）、昇達科（3491）、華通（2313）、敬鵬（2355）、燿華（2367）等台廠為此加快前進越南，泰國等東南亞地區設廠搶單，隨新產能開出，加上訂單陸續出貨，營運看俏。

Spacex與Kuiper分別是全球最大與第三大低軌衛星業者，兩家公司也與台廠往來最密切。SpaceX推出星鏈服務（Starlink）後，2022年底用戶突破100萬戶，2023年9月突破200萬戶，今年5月突破300萬戶，用戶數持續攀升，SpaceX除持續發射新衛星，下半年更將推出新終端設備，持續推動用戶成長。

低軌衛星鏈擴產迎新大單

亞馬遜也跟上低軌衛星風潮，投資Kuiper並衝刺相關業務，同時擴大對台鏈下單。

相關供應鏈透露，SpaceX、亞馬遜因應地緣政治問題，近期都要求供應商擴大兩岸以外的產能，協力廠為此紛紛轉向東南亞擴產，以泰國、越南為主。

啟碁是SpaceX地面用戶端設備供應商，近年啟碁積極擴大越南產能，越南二廠近期進入量產，而啟碁低軌衛星產品將以越南廠為主要生產基地，預估可望拉升越南廠產能利用率。

隨著低軌衛星、充電樁及FWA等新產品陸續出貨，啟碁近期已連續三個月單月營收突破百億元。啟碁日前指出，低軌道衛星已經成為重要產品線，對公司營收貢獻非常顯著，今年相關產品營收仍會高速成長。

昇達科應美系低軌衛星客戶要求，持續擴大越南布局，設立新生產基地，預計下半年量產，以生產低軌衛星產品為主，越南新生產基地將是原有越南產能的五倍。

近年昇達科深耕低低軌衛星產品，涵蓋天上的衛星酬載、地面站、終端設備等，並打入全球前三大低軌衛星營運商供應鏈。法人看好，受惠低軌衛星訂單挹注，昇達科今年營收可望年增四成，毛利率維持五成水準。

網通廠積極擴大東南亞產能迎接低軌衛星大單之際，PCB族群也擴大東南亞布局。華通低軌衛星板已打入SpaceX、Kuiper、OneWeb等供應鏈，在衛星板產量與產值都居世界第一。

法人看好，台灣產能加上泰國新產加入，華通今年低軌衛星應用業績可望倍數成長。



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