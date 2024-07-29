黃仁勳、祖克伯將對談 催生繪圖晶片新應用

全球繪圖晶片業年度大戲「SIGGRAPH電腦繪圖大會」將登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Meta執行長祖克柏預計在本屆大會首度公開進行爐邊對談，探討AI和模擬的未來。在AI晶片需求火熱、顯卡也喊漲之際，兩大咖對談可望激盪出新一波AI火花，再次炒熱市場話題。

本屆SIGGRAPH於美國時間7月28日至8月1日在美國丹佛登場，黃仁勳、祖克伯預計在美東時間7月29日下午3時（台灣時間7月30日上午6時）進行對談，這是兩大咖首度公開對談，加上近來AI市況火熱，生成式AI掀起產業浪潮，市場對AI GPU需求高漲，也讓兩大科技巨頭的對談內容備受市場關注。輝達指出，雙方除討論AI與模擬的未來，也將研究在SIGGRAPH中的關鍵作用。

SIGGRAPH為展示電腦繪圖突破性研究的年度盛會，今年共有近100家參展商共同展示繪圖技術如何邁向未來。

主辦方輝達將展示在渲染、模擬和生成式AI方面的一系列進展，合作夥伴AI伺服器大廠美超微也將參與探索在AI、電腦繪圖和高性能運算方面的最新創新技術。

祖克柏今年以來陸續在公開場合中，展現與黃仁勳的好交情。祖克柏3月曾在社群媒體上曬出與黃仁勳互換招牌外套的合照，後續接受訪談時也提到，自己與黃仁勳的友誼正慢慢萌芽中。

美國《時代雜誌》4月公布的2024年百大最具影響力人物中，黃仁勳登上「革新者」類名單，介紹專文正是由祖克柏執筆。