顯卡廠多元布局 闢新藍海

顯卡廠做大板卡本業、衝刺AI PC商機並跨足AI伺服器業務之際，也積極拓展新事業，要為營運增添多把柴火，其中，撼訊（6150）跨足鋰電池材料再生商機，技嘉（2376）投資車用電子廠淳安（6283）及鏡頭廠聲遠精密，微星（2377）則積極投入充電樁、AIoT等產品線。

撼訊以轉投資模式與優勝新能源科技結盟，近兩年兩度參與增資，跨入鋰電池材料再生市場，桃園蘆竹的鋰電池原料再生工廠已正式運轉，並將在印尼巴淡島建置新廠，最快明年第1季試產。

技嘉2018年參與車用電子廠淳安私募，攜手搶攻自駕車及車戴鏡頭等汽車電子領域商機，技嘉也透過轉投資聲遠精密光學，跨足手機與車用鏡頭市場。