輝達GPU減產 顯卡漲聲響…技嘉、微星等大啖商機

輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」最新Blackwell架構產品問世前夕，傳出大幅削減用於遊戲等應用的高階繪圖處理器（GPU）供應量，減幅最高達五成，近期更擴大縮減供應力道，使得顯卡供給恐面臨嚴重短缺，報價漲聲響起。

法人指出，輝達顯卡若漲價，華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、華擎（3515）等板卡廠可望大啖漲價商機。而相關板卡廠同時也是輝達AI伺服器關鍵夥伴，在AI伺服器熱潮持續發燒之際，板卡報價同步喊漲，相關台廠更是「黃袍加身」，聲勢更加看漲。

大陸媒體與通路業者披露，此次輝達鎖定大幅限縮供給的高階GPU以RTX 40系列為主、尤其RTX 4070及以上的中高階系列顯卡恐面臨嚴重短缺。

分析其因，可能與輝達AI晶片供應吃緊，將原本向台積電預定生產高階GPU的產能轉至生產AI晶片造成的排擠效應，以及輝達為因應下一代RTX 50系列顯卡問世，開始緊縮RTX 40系列供應，以避免新品上市導致前一代產品庫存升高有關。

業界指出，輝達RTX 4060和4060 Ti系列顯卡第1季就開始面臨供貨短缺，4月初並傳出三種入門級系列顯卡RTX 4060、3050及GTX 1650等陸續開始漲價；如今漲勢再蔓延至RTX 4070、4080、4090等中高階系列顯卡，恐導致8月RTX 4070及以上型號顯卡供給，比7月更緊張。

市場傳出，輝達5月因應618電商購物節促銷活動，提高GPU供應量，但進入7月後，輝達態度大轉彎，通知合作夥伴GPU供應量將大幅減少，縮減幅度傳高達30%至50%。

法人看好，隨著輝達顯卡報價再度看漲，華碩、微星、技嘉等板卡廠營運有望受惠，同時，若輝達如預期在年底推出RTX 50系列，伴隨兩年一次大改款上市，有助板卡廠今年出貨量，並帶動顯卡產品平均單價（ASP）向上。

板卡廠對今年業績都持正向看法。其中，微星本季迎來旺季，有助板卡業務出貨增加，加上電競與AI筆電等新產品陸續發表，及與賓士AMG等豪華品牌聯名推出筆電，可望提升出貨單價，微星看好，下半年營運將優於上半年。

技嘉受惠AI伺服器大單報到，加上板卡等業務復甦，技嘉董事長葉培城日前預告，今年每股純益一定會大幅成長，下半年不會比上半年差。



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