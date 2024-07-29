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對岸晶片自主研發 帶旺威盛、矽統

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

大陸強攻自研晶片再傳邁大步，當地CPU指標廠龍芯宣布，其研發的自主指令架構伺服器處理器「龍芯3C6000」已完成設計定案（Type Out），性能不僅比上一代產品翻倍提升，更達英特爾中高階產品相當的水準。業界預料，陸企強攻自研晶片，尤其在CPU領域大放異彩，威盛（2388）、矽統（2363）等台廠，都有機會搶搭相關自研晶片商機。

威盛集團轉投資兆芯已在大陸自研CPU領域闖出一片天，曾推出大陸史上最強自研CPU「KX-7000系列」，主打運算性能較一代產品大增兩倍，並導入DDR5、PCIe 4.0、USB 4等國際主流介面，並已拿下多家陸系品牌大廠大單。

威盛旗下還有ASIC設計服務廠威宏，威盛董事長陳文琦看好，威宏今年的成長將會相當不錯。外界評估，威宏及兆芯，都有機會受惠陸廠自研晶片商機。

矽統方面，外界評估，該公司完成併購取得山東聯暻半導體股權後，其ASIC設計服務的業績比重將大增，也有機會搶占中國大陸自研晶片相關商機。

矽統先前提到，聯暻是位於中國大陸濟南的IC設計服務公司，經過這些年的耕耘，在當地市場已慢慢有知名度。聯暻去年營收約新台幣13億元，賺2億多元，且沒有負債，未來與矽統可有所互補。

業界認為，大陸半導體廠持續遭遇美方出口管制，分散地緣政治風險，不僅從製造端傳出開始尋求找韓國等非兩岸大廠協助，在晶片設計端發展自研晶片的積極度也不會減緩，在合乎美方管制規定的前提下，為威盛、矽統帶來新的接單利基。

雖然被美國出口管制措施壓抑，採購國外高階晶片的選項受限，供應鏈業者認為，不要小看中國大陸廠商的韌性，一定會持續積極尋求更多出路，自研晶片就是其中之一。

根據陸媒報導，大陸CPU指標廠龍芯宣布，其研發的自主指令架構伺服器處理器龍芯3C6000已完成設計定案（Type Out），且新晶片性能比該公司上一代產品的性能翻倍提升，已經達到英特爾中高階產品相當的水準，可應用於資料中心等領域。

IC設計 晶片

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