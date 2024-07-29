美大選逼近…陸晶片代工備案轉單三星 台積訂單恐遭分食

美中科技戰隨著美國大選倒數持續升溫，業界傳出，大陸IC設計業者趕在美可能祭出更嚴厲管制政策前，提前增加對台積電（2330）先進製程下單擴大備貨，同步啟動轉單三星生產先進製程晶片的「B計畫」，以避免美方日後可能封殺陸企在兩岸投片的問題。

這意味大陸IC設計業為了避免日後「斷炊」，找上不隸屬於兩岸晶圓代工勢力的三星，使得三星成為美中科技戰火升溫的受惠業者，引爆新一波與台積電的搶單大戰。對於相關傳聞，至截稿前，台積電方面沒有回應。

根據台積電第2季財報資料，來自中國大陸的業績比重，今年首季為9％，第2季明顯提高到16％，再超車其他亞太地區，成為第二大營收來源，僅次於北美地區所占的65％。

業界解讀，台積電上季來自大陸業績占比升高，應與大陸IC設計業者感受到日後可能面臨美方壓力而無法在台積電投片，提前擴大下單台積電備貨有關，氛圍類似先前華為旗下海思遭美國列入黑名單前夕大量下單台積電囤積晶片的狀況。

據了解，相關陸系IC業者雖然不是利用當前最

先進的製程，但屬於已發展多年的相對先進製程，應用在ADAS、手機、高速運算等周邊領域。近期這些客戶除了繼續下單台積電，並開始評估「B計畫」、即轉單三星。

業界認為，就算部分陸IC設計業者想分散風險，但美對大陸的出口管制應會一視同仁，後續若真的從台積電分散轉單下在三星，同樣都要遵守相關管制規定。

供應鏈指出，部分大陸IC設計業者已啟動若要下單三星的先期準備作業，如果後續美國總統大選由川普勝出，難保不會出現更嚴格的管制，所以必須先行因應。以相對先進的製程來說，現在已經下單在台積電，即使後續想分散生產地點，不要全集中在台灣，恐怕不見得能下單在美系的英特爾，自然會把三星納入考慮。