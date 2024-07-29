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AMD設研發中心 須符三條件

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國晶片大廠超微（AMD）將在台設立研發中心，經濟部對AMD提三條件，包括AMD將邀請33家國內廠商共同參與研發，以及承諾提高國內零組件的自主率，協助建立台灣供應鏈。經濟部表示，這項計畫將可帶動國內新投資150億元。

AMD是在去年底向經濟部申請大A+計畫（全球研發創新夥伴計畫），原投資額約50億元，經過來回談判，計畫總經費達到86.4億元，期程為三年，經濟部補助33.1億元，超過三成，業者自籌53.3億元。經濟部已核准並公告此計畫。

經濟部也向AMD提出三條件。第一是AMD引進前瞻關鍵技術。第二是須引進50%國際人才，配合教育部新型專班，提供獎助學金，共同培育研發人才。第三，AMD承諾提高國內零組件自主率，協助建立台灣供應鏈。

AMD 經濟部

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