AI PC搭載高通產品…雷大雨小

市場對高通以安謀（Arm）架構打造的驍龍 X系列AI PC處理器寄予厚望，視為安謀架構大搶x86架構PC市占的指標，惟外電報導，搭載驍龍 X系列AI PC處理器的AI PC上市一個月的期間，滲透率僅約0.3%，似乎呈現「雷聲大雨點小」的狀況。

根據PassMark跑分平台統計顯示，過去近一個月網站共有多達22,000筆傳統x86電腦數據，相比之下，以驍龍 X Elite為首的安謀架構裝置只有56筆，換算占比僅約0.3%，而x86架構為99.7%，出現「碾壓式」領先。

高通驍龍 X系列AI PC處理器是業界第一顆滿足微軟「Copilot+ PC」新AI PC標準的產品，加上微軟在背後大力支援，讓搭載高通處理器的新AI PC，領先英特爾、超微（AMD）上市，一度掀起市場話題。

安謀執行長哈斯更曾發下豪語指出，「我確實認為未來五年，安謀晶片在Windows作業系統PC的市占率，將超過50%」。

業界分析，高通驍龍 X Elite效能不錯，但當前終端機種價格較高，較難吸引消費者，成為市占率無法快速提升一大牽絆。此外，相對成熟穩定的x86架構，安謀架構仍有許多支援性的問題需要解決。

不過，隨著高通接下來推出較平價的AI晶片，預計相關AI PC售價也可望下降。