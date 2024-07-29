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上百款AI PC新機潮來了 華碩、宏碁、微星、聯想競推產品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
超微Ryzen AI 300是旗下第一款滿足微軟「Copilot+PC」規格的AI PC處理器，配備50 TOPS性能以上的神經處理單元（NPU），堪稱目前市場上效能最強AI PC處理器。示意圖。美聯社
超微Ryzen AI 300是旗下第一款滿足微軟「Copilot+PC」規格的AI PC處理器，配備50 TOPS性能以上的神經處理單元（NPU），堪稱目前市場上效能最強AI PC處理器。示意圖。美聯社

華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、聯想、惠普等品牌大廠競推搭載超微（AMD）Ryzen AI 300處理器的AI PC新機，總量高達上百款，近期陸續上市，引爆下半年AI PC市場新一波熱潮。

超微Ryzen AI 300是旗下第一款滿足微軟「Copilot+PC」規格的AI PC處理器，配備50 TOPS性能以上的神經處理單元（NPU），堪稱目前市場上效能最強AI PC處理器。隨著搭載Ryzen AI 300新機陸續問世，不僅華碩、宏碁、微星等品牌業者迎來商機，廣達、仁寶、緯創、英業達等代工廠同步沾光。

根據超微說明，Ryzen AI 300處理器採用全新的「Zen 5」架構，擁有12個高效能核心和24個線程，為超輕薄筆電提供新一代效能；身為AMD Ryzen AI的一份子，全新處理器支援新的AMD XDNA 2 技術，提供消費者全新的AI PC操作體驗。

聯想、惠普、宏碁、華碩、微星等品牌大廠均規劃推出搭載Ryzen AI 300處理器的AI PC，相關新品7月底起陸續在全球上市，總計高達上百款。市場看好，超微新品生態鏈較完整，下半年AI PC銷售動能有望增強。

華碩是最力挺超微新款處理器的代表之一，旗下搭載Ryzen AI 300處理器的產品涵蓋Vivobook、Zenbook等消費性產品線，並延伸至電競、創作者ProArt系列等產品，全力衝刺業績。

華碩已立下「要在AI PC市場當領導者的目標」，公司強調，近期陸續推出最廣泛與具AI創新應用的Coplit+ PC產品，將持續深化各項AI應用與產品創新，全方位布局AI的新增長周期。

宏碁方面，旗下消費性主力機種Swift系列也將推出搭載Ryzen AI 300處理器的新機，預定第3季上市。展望下半年，宏碁董事長陳俊聖先前表示，目前已看到AI PC的需求，直言「現在新的PC採購，大概有八到九成都會討論到AI PC」，除了電競以外，用於文書處理的消費者也有四到五成會考慮AI PC的運用。

微星搭載超微新處理器機種則涵蓋商務及創作者產品，相關新品預計也將於本季上市。而惠普的OmniBook Ultra 14則規劃於8月在美國市場上市。

AI Ryzen 處理器

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