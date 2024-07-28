台積電高雄建廠凱米颱風未釀淹水 圍籬倒塌陸續復原
台積電（2330）高雄建廠未受颱風淹水影響，高市經發局長廖泰翔28日到台積電楠梓產業園區時表明，目前施工部分設施圍籬倒塌皆陸續完成復原，區內排水系統及滯洪池於颱風期間發揮功能，無造成淹水災損，並且未影響區內台積電高雄P1、P2建廠，28日完成工區施工安全確認及環境清理後，29日立刻繼續建廠作業。
凱米颱風災後復原及後續作業啟動，高雄市政府全面動員，經發局與台電、工務局等相關單位，在第一線組成復電搶修小組，經發局媒合家樂福、全聯等賣場通路業者採購物資，協同民政局提供民眾民生物資。
廖泰翔28日視察台積電建廠中的楠梓產業園區，以及受凱米颱風影響較大的三民第一公有市場。廖泰翔表示，從市場到晶圓廠市府皆全力協助，目前全市市場與市府轄下產業園區皆恢復正常運作，後續將持續協助市場清消工作並針對受影響公有市場進行租金減免，讓攤商在家園重建的過程中無後顧之憂；針對園區企業災損，將媒合經濟部等相關資源，多方整合協助區內廠商降低災損。
廖泰翔表示，對楠梓產業園區進行勘察，目前施工部分設施圍籬倒塌皆陸續完成復原，區內排水系統及滯洪池於颱風期間均發揮功能，無造成淹水災損，並且未影響區內台積電高雄P1、P2建廠，今日完成工區施工安全確認及環境清理後，明天立刻繼續建廠作業。
另外，針對轄管仁武、和發與本洲產業園區，各園區服務中心已加速復原各項基礎設施，針對廠商災損，也將對接經濟部復建服務團以及相關資源，讓災後復建工作有效完成多面向整合，使區內廠商恢復正常營運。
楠梓園區開發單位表示，園區基地出流管制設施設計體積共計5.4萬立方公尺，安全係數達1.49，已高於規定安全係數1.2標準，能確保設施施作後不影響該區域排水逕流通過，同時不增加下游排水負擔。
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