消費需求弱 半導體下半年傳統旺季添變數

聯電及聯發科等多家半導體廠法人說明會本週密集登場，下半年營運展望備受市場關注。法人預期，因消費市場需求依然疲弱，恐為傳統旺季添增變數。

繼台積電、南亞科及創意之後，本週將有多家晶圓代工、IC設計及記憶體廠陸續召開法說會，包括聯電、世界先進、聯發科、瑞昱、盛群、智原、新唐、旺宏及華邦電。

下半年為半導體業傳統旺季，廠商往年下半年業績表現普遍優於上半年水準。今年因地緣政治等因素影響，各項應用市場需求強弱不一，為廠商下半年旺季營運表現添增變數。

創意預期，受消費需求疲弱影響，第3季業績恐不增反減，較第2季下滑個位數百分比。據晶圓代工龍頭廠台積電觀察，高效能運算和高階智慧手機需求相對強勁。南亞科表示，人工智慧（AI）伺服器和高階伺服器需求成長。

除AI等特定市場需求暢旺外，庫存水位有效降低對產業正向，不過，需求未見強勁升溫。法人指出，個人電腦、工業及車用需求相對疲弱，其中，車用需求可能到2025年才可望復甦，將影響瑞昱和世界先進等相關業者今年下半年旺季業績表現。