快訊

奧運桌球／首輪輕取喀麥隆老將 鄭怡靜晉級32強

路不通又停電！高雄那瑪夏區及桃源3里 明天繼續停班、停課

無關颱風...南投、名間4222戶停電 台電說明了

消費需求弱 半導體下半年傳統旺季添變數

中央社／ 新竹28日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

聯電及聯發科等多家半導體廠法人說明會本週密集登場，下半年營運展望備受市場關注。法人預期，因消費市場需求依然疲弱，恐為傳統旺季添增變數。

台積電南亞科及創意之後，本週將有多家晶圓代工、IC設計及記憶體廠陸續召開法說會，包括聯電、世界先進、聯發科、瑞昱、盛群、智原、新唐、旺宏及華邦電。

下半年為半導體業傳統旺季，廠商往年下半年業績表現普遍優於上半年水準。今年因地緣政治等因素影響，各項應用市場需求強弱不一，為廠商下半年旺季營運表現添增變數。

創意預期，受消費需求疲弱影響，第3季業績恐不增反減，較第2季下滑個位數百分比。據晶圓代工龍頭廠台積電觀察，高效能運算和高階智慧手機需求相對強勁。南亞科表示，人工智慧（AI）伺服器和高階伺服器需求成長。

除AI等特定市場需求暢旺外，庫存水位有效降低對產業正向，不過，需求未見強勁升溫。法人指出，個人電腦、工業及車用需求相對疲弱，其中，車用需求可能到2025年才可望復甦，將影響瑞昱和世界先進等相關業者今年下半年旺季業績表現。

南亞科 台積電 晶圓代工

延伸閱讀

台積電1990年徵才廣告曝！他嫌起薪低 業內人士揭：退休領3千萬

四半導體廠法說 產業風向球

台積電（2330）被勞動基金重押！網看「1趨勢」憂：大概率要被套了

一鍵生成PPT、幫人資篩履歷 聯發科AI助理「達哥」外部公司也想用

相關新聞

台積電1990年徵才廣告曝！他嫌起薪低 業內人士揭：退休領3千萬

被譽為護國神山的台積電於1987年成立，網友挖出台積電1990年的徵才廣告，當時台積電徵才月薪日班11180元、夜班16500元，比當年家樂福薪資還要低。有人透露，朋友在當時加入台積電，2017年退休領了3000萬元的退休金，羨煞眾人。

消費需求弱 半導體下半年傳統旺季添變數

聯電及聯發科等多家半導體廠法人說明會本週密集登場，下半年營運展望備受市場關注。法人預期，因消費市場需求依然疲弱，恐為傳統...

台積電高雄廠挺過颱風 經發局：P1、P2廠明天繼續施工

凱米颱風豪雨重創高雄各地，高市經發局總動員，擔任搶修復電小組以及物資補給單位。經發局表示，市轄仁武、本洲及和發產業園區未...

NVIDIA、AMD設研發中心 學者：開創台灣軟硬整合契機

國際大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）相繼決定在台灣設立研發中心，學者表示，台灣強大的AI硬體實力是主要吸引力，有...

LG Display 第3季業績有望好轉 法人對面板股中性至略偏多

LG Display 第2季營收為6.7兆韓元，季增27.7%，主要係IT、TV產品出貨表現轉佳所帶動，稅後虧損數字縮小...

韓、陸、美折疊機 登台火併…市場滲透率擴大引爆商機

三星、小米、摩托羅拉等品牌廠近期陸續在台發表新款折疊機，台灣已成為美、陸、韓三方品牌大亂鬥新戰場，也意味折疊機市場滲透率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。