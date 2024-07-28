LG Display 第3季業績有望好轉 法人對面板股中性至略偏多

LG Display 第2季營收為6.7兆韓元，季增27.7%，主要係IT、TV產品出貨表現轉佳所帶動，稅後虧損數字縮小至0.4兆韓元，法人機構指出，展望第3季營運，預估出貨面積季增5%，業績有機會持續改善，對台股面板族群維持中立至略為多的評價。

法人機構表示，第2季LG Display 出貨650萬平方公尺，季增22.6%，為去年第1季迄今最高，但與2021年、2022年單季超過750萬平方公尺以上實績仍有一段差距，ASP 則為每平方公尺779美元，季減0.3%。

展望第3季，預估出貨面積季增5%，動能除來自下半年蘋果iPhone新機相關訂單外，IT、TV產品旺季效應亦有機會發揮，至於 ASP 則與第2季持平，換言之，預估第3季LG Display 業績將隨產能利用率提高而持續改善。

分析師指出，今年第1季全球 OLED 電視出貨量年減6%，主要係全球總經景氣降溫所致，此外，OLED 電視售價偏高亦為關鍵，尤其，mini LED 機種效能與 OLED 電視差距有限，但價格較低，第1季出貨量年增49%，表現優於 OLED 電視。

若就品牌業者的市占率而言，OLED 電視仍以LG的49%居冠，其次則為三星的24%、Sony 的13%；至於 mini LED 電視則以三星的35%最高，其次則為 TCL 的28%、海信的21%。產業趨勢顯示較佳的價格競爭力仍為現階段提升電視銷售表現的助力，但亦顯示品牌廠對控制零組件成本的需求殷切，為不利於TV面板報價表現的負面因素。

同時，7月下旬TV面板報價下跌，原因在於電視市場需求疲弱，品牌、通路業者隨之放緩採購腳步，且面板廠下調產能利用率幅度有限亦為關鍵，加上目前電視品牌廠備貨需求未見轉佳，對台股面板族群維持中立至略為多的評價。