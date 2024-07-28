台積電1990年徵才廣告曝！他嫌起薪低 業內人士揭：退休領3千萬

被譽為護國神山的台積電於1987年成立，網友挖出台積電1990年的徵才廣告，當時台積電徵才月薪日班11180元、夜班16500元，比當年家樂福薪資還要低。有人透露，朋友在當時加入台積電，2017年退休領了3000萬元的退休金，羨煞眾人。

一名網友在Dcard發文，貼出台積電1990年招募「助理技術員」的廣告，徵人條件為女性、高中職畢業、無經驗可，日班上班時間為7:20-19:20，起薪11180元；夜班上班時間為19:20-7:20，起薪16500元。

其餘條件包括全年享有190日以上休假、全國最高的員工分紅計畫、一年14個月保障薪資，另有每季獎勵獎金、員工宿舍及免費交通車；除勞保外，享有子女及配偶的保險。

發文的網友表示，台積電的徵才起薪條件以當年的水準來說很普通，當時家樂福員工薪水約20000元，他的爸爸是五專畢業，當兵後擔任洋酒業務，月薪40000元，他好奇「不曉得當年加入TSMC的技術員，至今還有多少存活？2008砍掉一波應該所剩不多，如果還在，那真的對公司很有愛」。

網友討論台積電過去的徵才廣告。圖擷自Dcard

其他人則笑他不懂，「我同學姊姊差不多那時入職技術員，2017年退休，聽說領超過3000萬，包含獎金股票」、「分紅費用化之前都賺好幾間房了吧，不過不知道技術員有沒有分紅」、「當年進去的員工有分股票，如果存到現在很可觀」、「08年砍掉那波鬧到老張回任，馬上宣布想回公司的全部加薪聘回，不願意的另給補償金，現在30年以上、甚至35年年資的技術員還有上千人的」。

另有人留言，「你沒算當初還有配股票，當時進去的現在身價至少都9位數起跳，而且還是技術員而已，光是當初的股票有留到現在的都很可觀了」、「我剛進去問了20年的技術員，他拿了200多張台積電股票了」、「親戚在台積擔任產線領班（工號大約2XXX），聽說年薪破200多萬接近300萬，因為資深又工作熟練，後面來的經理副理都對他客客氣氣，想加班就排，不想加班就不排；想放假提早說、找好人代班，也沒聽他說被罵過，總之就是蠻爽的」。