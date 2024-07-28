台灣開IC設計培訓課 歐洲學生：比去美國更有吸引力

為鏈結歐洲市場、瞄準科技人才庫，台灣半導體中心今年暑假號召捷克、義大利等10國學生來台，參加類比、數位IC設計短期培訓。參與學生表示，台灣擁有當今世界上最先進的半導體產業，是比去美國讀書更有吸引力的關鍵，甚至有學員未來想在台灣攻讀博士學位。

國科會台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦暑期IC設計課程，篩選具備初步IC設計知識的歐洲學生來台，針對類比電路設計、微機電晶片設計、矽光子晶片設計以及數位電路設計等4大領域，展開為期1個月的培訓。

培訓課程已於26日結束，外交部歐洲司副司長林主恩、捷克駐台代表史坦格（David Steinke）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（MarcoLombardi）等人出席結業典禮，頒發證書給學員。

半導體中心主任侯拓宏表示，今年IC設計課程提供一系列講座、實作專案及企業實習機會，在國科會晶創計畫、外交部台歐計畫支持下，吸引來自歐洲10個國家、一共79名學生參與，學習台灣最先進的半導體技術，深化雙邊夥伴關係。

半導體中心副主任莊英宗指出，歐洲擅長後端應用、軟體系統與基礎科學，台灣強在IC製造、IC設計也有優勢，歐洲學生來台接受IC設計培訓，雙方可發揮互補作用。同時，台灣也透過與在地學研機構合作，強化與當地產業的鏈結，希望在市場、人才2大面向，擴大影響力。

史坦格表示，現代社會可說是始於1947年電晶體取代真空管，確切而言，甚至是數十年後始於台灣的一場大冒險，工研院的成立，以及張忠謀從美國返台、創立台積電，歷經多年辛苦耕耘，如今台灣在全世界半導體領域取得令人難以置信的出色地位，他樂見台灣願意與他國分享自身專業知識，也感謝台灣政府安排這次的暑期培訓。

龍博文則說，義大利非常關注半導體領域，很高興有義國學生參與這次培訓，提升相關知識、在台開展技術合作，這非常重要。

來自義大利的學生普拉塔尼亞（Emanuele Platania）分享，他非常好奇台灣為什麼會發展出半導體產業與台積電等公司，選擇就讀電機工程碩士，也是希望有一天可以親自來台灣，因此申請暑期培訓，後續也將在新思科技實習，他也已寫信給台大教授，希望未來可在台攻讀IC設計相關博士學位。

捷克學生納吉（Josef Nagy）說，台灣擁有當今世界上最先進的半導體產業，並著重於精進研發（R&D），就這點而言，來台讀書比去美國更具吸引力；在台培訓期間，他學到如何計算、測量、模擬元件的參數以及如何設計電路，也確信自己未來將朝類比電路設計方向發展職涯。

來自羅馬尼亞的基拉里（Alexandru Kiraly）表示，他具備電腦科學背景、而非電子學相關科系出身，這次暑期課程不論是指導式教學或實作都安排得相當好，他從中學到了很多東西，甚至可移植運用到自己目前主攻的網路安全、人工智慧（AI）研究領域。

選擇數位電路設計課程的立陶宛學生劉特庫斯（Dovydas Liutkus）分享，立陶宛相對沒有深入的數位IC設計課程，這次修課後他更了解整個流程，也萌生對IC設計的興趣，後續有意就讀IC設計相關碩士。他說，立陶宛與台灣政治上互相支持，非常難得有機會來到台灣這個美麗的國家。

參與微機電晶片設計課程的波蘭學生帕威列克（Patryk Pawelec）分享，台灣製造了絕大多數世界需要的晶片，所以現在台灣對全世界而言非常重要，自己雖非本科系出身，但這次來台培訓讓他對IC設計更有概念，也摸索出未來求學或求職的新選擇。

這次半導體中心IC設計課程還有來自烏克蘭、斯洛伐克、白俄羅斯、保加利亞、西班牙的學生；其中透過晶創計畫申請的學員，錄取率不到5成。培訓結束後，部分學員也將在半導體中心，或到新思科技、致茂電子實習。