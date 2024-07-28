折疊機滲透率擴大 台系軸承廠...幕後推手

全球折疊機銷售量加速成長，且愈來愈多品牌廠推出新品，顯示市場接受度大增，包括富世達（6805）、兆利（3548）等台系軸承廠因產品技術優勢、量產良率高，間接成為折疊機滲透率擴大的幕後推手。

業界人士指出，手機開合次數頻繁，轉軸必須具備較高回轉精度與摩擦係數，才能支撐螢幕折疊或旋轉，相較筆電折疊次數共2萬至3萬次，手機至少要10萬次，旗艦機種甚至要20萬次以上。

當前用戶對折疊機要求相當嚴苛，除了產品良率，也重視螢幕展開後的折痕不明顯，淡化折痕關鍵就在於軸承本身精度，高階軸承可讓折痕淡化，但這樣的軸承零組件是由上百種精密金屬件組成，不僅結構複雜，裝配精度要更高。

目前國內富世達、兆利的軸承技術均已獲品牌大廠認可，且具有量產出貨經驗，隨著主要客戶華為新機發表持續精進軸承零組件精度。

業界人士指出，台廠生產的軸承零組件都已具備開合20萬次的耐用度，目前因應客戶要求，精度越來越高，一組折疊機軸承所需的金屬件已從原先數十個，一口氣擴大至上百個，對於消除折痕具有極大幫助，且手機開折也更順暢。