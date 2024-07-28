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韓、陸、美折疊機 登台火併…市場滲透率擴大引爆商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
三星、小米、摩托羅拉等品牌廠近期陸續在台發表新款折疊機。 （聯合報系資料庫）
三星、小米、摩托羅拉等品牌廠近期陸續在台發表新款折疊機。 （聯合報系資料庫）

三星小米摩托羅拉等品牌廠近期陸續在台發表新款折疊機，台灣已成為美、陸、韓三方品牌大亂鬥新戰場，也意味折疊機市場滲透率正快速擴大，商機不容小覷。

據悉，台灣折疊機市場仍是三星獨霸一方，市占率高達九成，剩餘一成是小米、摩托羅拉等分食。業界人士指出，三星在台灣市場耕耘許久，但已有愈來愈多品牌廠加入戰場，能否維持優勢仍有待觀察。

台灣折疊機市場概況
台灣折疊機市場概況

三星日前發表AI折疊機Galaxy Z Fold6及Z Flip6，儘管二款新機美元售價較上一代機種調漲100美元，但三星全球銷售目標仍看好成長一成以上，台灣市場更喊出銷售量年增二成。

據悉，去年台灣整體折疊機銷售量約年增二成，今年外界預估也將雙位數成長，三星今年導入AI應用，將新機銷售量目標訂在年增二成。

至於摩托羅拉，新款折疊機moto razr 50/Ultra系列主打平價優勢，期盼能透過價格在台灣打開中高階市場，一方面避開與三星正面對決，另一方面也可提前卡位中高階市場。

小米26日在台發表新款小折疊手機MIX Flip，售價29,999元起，共推出黑色與紫色兩種顏色，目前已在小米商城、全台小米之家及各大線上購物平台開放預購。

小米MIX Flip開折方式與三星Galaxy Z Flip6類似，採上下折疊，具備4.01吋等深微曲外螢幕及6.86吋折疊內螢幕，並搭載高通Snapdragon 8 gen 3處理器及5,000萬畫素鏡頭，劍指三星霸主地位。

業界人士指出，三星目前是台灣折疊機王者，但愈來愈多品牌廠進軍台灣，估計市占率很可能發生變化，未來蘋果加入折疊機戰場後，市場將再度洗牌。

三星 半導體 台積電 小米 摩托羅拉

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