開學題材點火 可成、鴻準、仁寶迎返校商機

第3季傳統旺季揭開序幕，開學題材點火，「7月拉貨、8月備貨、9月上架」備受期待，目前盤面人氣匯聚的「返校（Back to School）商機概念」族群，營收可望提升，有機會引領台股啟動業績反攻行情。

台新投顧副總黃文清指出，若從基本面觀察，當前產業對第4季耶誕節需求還不甚明朗，國際股市現階段依然多空交戰，「返校商機概念股」未來能否同步反彈走高，將是市場關注焦點。

根據統計，目前股價淨值比在三倍以下，且預估今年每股稅後純益（EPS）超過1元的「返校商機概念股」，在股價淨值比方面，可成（2474）、鴻準（2354）、仁寶（2324）、華碩（2357）、和碩（4938）等，均低於1.5倍；其他二倍以下個股，還包括台虹、聯電、聯強、鴻海、立隆電、宏碁、億光、順達等。

至於法人預估今年EPS，華碩、瑞鼎、可成、鴻海、力成等，都在10元以上；信錦、和碩、立隆電、順達、億光、聯強、聯電、鴻準、台虹、仁寶、宏碁等，今年EPS都預估超過2元。

過往返校商機多侷限在PC，不過現在PC、平板、智慧手機等界線愈來愈模糊，都可稱為廣義的學生返校潮用品，使「返校商機」族群包含觸控、PC、DRAM、遊戲機、EMS等各大類。

華南投顧董事長儲祥生表示，若從法人買賣動態分析，優質返校商機族群近期已獲得買盤逢低進駐，支撐股價走勢抗震。