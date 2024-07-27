AI Taiwan未來商務展 電信三雄秀創新應用即戰力

電信三雄包括中華電信、台灣大哥大和遠傳等，今天皆參加年度最大AI產業創新盛會「2024 AI Taiwan未來商務展」，展示AI創新應用的即戰力，協助客戶加速提升競爭力。

中華電信在台北花博爭豔館展出智慧客服、DeepVoice客戶心聲分析平台、AI聲音濾鏡，以及智慧法律等4項AI創新應用。

今天會場所舉辦的「2024未來產業趨勢論壇」中，由中華電信企業客戶分公司總經理張本元以「AI賦能，協創產業新未來」為主題，向現場參加者說明中華電信在AI產業整體布局的規劃藍圖，並以AI為首，整合生態鏈透過新技術成為全民與百工百業產業升級的最大助力。

台灣大哥大以「反詐生態系 AI領航創新未來」為主題，展出「反詐戰警企業版」、「反詐戰警個人版」、「安心Call」AI防詐3利器，並號召數十家橫跨電商、物流、零售業業者共同參與AI盛會。

副總統蕭美琴今天前來「2024 AI Taiwan未來商務展」視察台灣最新AI發展，率領數位發展部次長林宜敬，赴台灣大展位參觀，由台灣大哥大資訊長蔡祈岩陪同導覽。參觀期間，蕭美琴駐足了解「反詐戰警個人版」、「安心Call」對於民眾日常防範詐騙的重要性，並對「安心Call」提供雙向隱碼服務表示讚賞。

遠傳電信於會中展示「企業版生成式AI白領賦能方案」，以遠傳自身實戰經驗由內而外，打造出企業專用的生成式AI服務方案。為企業AI轉型提供高效生產力、開發效率、商業創新與強化資安4大即戰力，幫助企業無痛轉型、加速提升競爭力。