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巴黎奧運開幕 中華電信MOD、Hami Video新科技助攻轉播

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／中華電信提供
中華電信。圖／中華電信提供

2024巴黎奧運時尚登場，中華電信MOD、Hami Video 27日凌晨轉播全球引頸期盼的巴黎奧運開幕典禮，近400艘船隻行駛在塞納河上，承載各國代表團駛向會場迎接聖火點燃驚豔觀眾。

中華電信表示，備受國人關注的中華隊賽程表，預計今日下午4時將由「柔道男神」楊勇緯以世界排名第一之姿率先出戰，有機會為中華隊奪得第一面獎牌，鎖定中華電信MOD、Hami Video，邀請全民為中華英雄集氣！

針對錯過開幕轉播的觀眾，中華電信表示，提供開幕典禮精華版與完整版於VOD上架，讓您隨時回顧精彩片段。

此外，7月30日起台灣蝶王王冠閎、百搭天后謝淑薇將陸續在游泳與網球項目登場，中華電信表示，提供中文播出Hami奧運熱播台及原音播出Hami奧運1至7台等共計8個頻道，提供全民免登入即可免費收看奧運。

中華電信表示，其中4至7台為中華電信創台灣奧運轉播先例，首度推出包括羽球、桌球、網球、高球的專項頻道，除了可在中文製播頻道為中華隊加油外，還能收視更多四大球類賽程，讓專業球迷享受看到飽的精采賽事。

中華電信指出，鎖定中華電信MOD、Hami Video獨家新科技，設置「巴黎奧運」專區及中華隊專頁一站式滿足用戶觀賽需求，Hami Video獨家提供奧運首次「AR擴增實境」服務，讓用戶與奧運選手同框互動；「追牌小秘書」，包含智慧提醒、熱點回看、自訂轉播表、賽事快訊等四大貼心服務，即時掌握賽事動態。

此外，中華電信表示，提供獨家超慢速視角、4K賽事直播、轉播預告、獎牌榜、VOD賽事影音等整合服務、以及奧運官方「關鍵直擊」短影片將原音呈現巴黎現場風情、歷史回顧、場館介紹與運動員訪談等獨家內容。

中華電信強調，即日起申辦行動精采5G購機/贈點及HiNet光世代指定方案，最高享Hami Video電視館前12個月免費，既有5G或寬頻客戶加購Hami Video電視館優惠價每月只要79元(原價168元)；Hami Video APP/網站輕鬆隨訂隨看電視館、運動館天數型方案299元起，限時優惠最低5折；新租MOD+指定方案最高享1,200點Hami Point。

響應巴黎奧運永續理念，中華電信表示，Hami Video服務與MOD機上盒皆通過ISO 14067碳足跡認證，並獲環境部審核通過取得碳足跡標籤。

中華電信 奧運

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