蕭副總統參觀AI商務展 體驗應用服務盼創產業榮景

副總統蕭美琴今天參觀2024 AI Taiwan未來商務展，並體驗多項AI應用服務產品，如紀錄職人手沖紀錄的智能手沖咖啡機，也嘗試新奇的智能拉麵機，期盼未來持續向世界展現台灣AI實力，共創產業榮景。

由數位時代、數位發展部數位產業署、台北市電腦商業同業公會主辦的2024 AI Taiwan未來商務展因凱米颱風攪局，實體展期僅剩今天，蕭副總統在數位發展部次長林宜敬等人陪同下參觀電腦與資安、AI大聯盟、未來AI館、AI生活館、系統整合、行銷科技、台美人才職涯專館、永續與淨零減碳等各主題展區。

蕭副總統也親自體驗智慧餐廳、智能拉麵機、智能手沖咖啡機、智能會議視訊設備、AI智慧客服等AI應用服務與民生的結合，並聽取業者簡介。她品嚐智能手沖咖啡後，也好奇詢問智能手沖咖啡機原理，現場人員說明，咖啡機是紀錄世界咖啡手沖職人在手沖時的「水量、水速、水溫」等數據，讓民眾在家就能喝到不同等級的手沖咖啡。

總統府並發布新聞稿指出，蕭副總統此行除了解AI產業趨勢及在生活、商務上的應用，也肯定台灣科技創新能力，帶動產業的交流與創新，盼未來持續向世界展現台灣AI實力，共創產業榮景。

2024 AI Taiwan未來商務展今天也公布創新商務獎，評審團大獎包含家福股份有限公司的智能食譜、國泰金控的GDP集團數據共享平台暨集團資料共享計畫，以及聯新國際醫院聯新腦中風區域聯防AI遠距轉診平台等。