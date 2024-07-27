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超微研發中心落腳台灣 每年培育AI人才逾千人

中央社／ 台北27日電
經濟部產業技術司長邱求慧出席。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
經濟部產業技術司長邱求慧出席。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

超微（AMD）將在台灣設立研發中心，經濟部產業技術司長邱求慧今天揭開合作秘辛，並透露由於超微的GPU和AI軟體平台是開放式架構，成功爭取到33家台廠參與研發，估帶動新投資150億元，每年也為台灣培育AI人才逾1000人。

台灣具半導體產業聚落優勢條件，吸引輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI晶片大廠申請在台灣設研發中心，經濟部長郭智輝本週接受中央社專訪透露，已核准超微申請A+計畫，計畫總經費達到新台幣86.4億元，經濟部補助3成、約25.9億元。

超微A+全球研發創新夥伴計畫申請案，主要開發AI軟硬體前瞻技術，也附帶承諾願意引進50%的國外人才，經濟部昨天正式公告核定清單。

經濟部產業技術司長邱求慧今天在臉書揭露合作過程，時間回推到2023年的8月，他趁著要到西雅圖開亞太經合會（APEC）的機會，「和同仁商量要不要殺到矽谷的AMD去招商」，當時AMD的市值甫突破1700億美元，正式超越英代爾（Intel），躍升為全世界市值最高的CPU廠，以及AI晶片的二哥。

他不諱言，相對於4年前與輝達洽談來台設立研發中心，輝達股價正處低點，沒人看好輝達會帶來人工智慧旋風，所幸當時台灣選擇正確的時機，才撈到這一條大魚，反觀AMD的氣勢已經起來了，談判的難度勢必提高。

「還是要去試試看吧？」去年8月9日，邱求慧帶著同仁來到矽谷的AMD總部，總部資深副總裁王啟尚（David Wang）帶隊親自接待。

邱求慧開門見山便說，「你們的競爭對手，已經在台灣做很大規模的研發布局，你們若不趕緊行動，差距恐怕會被越拉越遠」。

他指出，這個開頭似乎效果不錯，AMD高階主管們熱烈地輪番提問，包括來台灣有什麼好處、研發的主題、和國內廠商、大學合作的方式、是否設立AI超級電腦等。經近一年繁複的來回討論和審查，談定AMD在台成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊。

此外，由於超微的GPU和AI軟體平台，是採開放式的架構，技術司也爭取AMD釋出更多的合作機會，共邀請33家國內廠商共同參與研發。總計計畫將可帶動新投資150億元，每年也為台灣培育AI人才超過1000人。

他也提到，今年6月5日COMPUTEX期間，有安排經濟部長郭智輝與AMD董事長蘇姿丰見面，地點刻意不選經濟部，而是在蘇姿丰下榻的東方文華，雙方見面相談順利，談了近一年的計畫，最後終於拍板定案。

AI AMD 經濟部

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