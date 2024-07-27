理工科第1志願？他曝輝達任職2年半「高壓工作真相」：讀研究所很幸福

近年台灣掀起科技業浪潮，許多理工科的學子都將台積電、輝達等知名企業當作求職目標。不過近日一位任職於輝達的網友透露，雖然公司的薪資福利好，但與此同時，所要承受的高壓、高工時卻會讓生活品質大打折扣。原PO呼籲，在求職前應想清楚自己要的是錢或者生活，不要將薪水看作找工作的唯一條件。

原PO近日在Dcard上發文表示，他目前在輝達（NVIDIA）工作約2年半，透露公司的工作壓力很大、工時長，甚至在面試時主管就會提醒「非常操」，那些覺得讀研究所很苦的人，進來才會發現當初的生活有多幸福。

原PO表示，最近發現許多人將輝達視作求職的第一志願，畢竟若加上股票的話，薪水相當優渥。不過他認為，如果年薪150萬的生活可以讓人獲得90分的幸福，那年薪250萬的生活最多只會加到93分，再算上工時壓力的話，甚至會直接扣20分。

原PO表示，他並非要勸退大家來輝達工作，只是希望大家在求職前多想想自己要的是什麼，若是單純只為錢，整個人生都被工作占滿也不在乎，確實很適合來練功。

不過，如果無法接受高壓工作，在研究生時期就過得很痛苦，想要開心生活，又沒有家庭及房貸要承擔，便應該再三思考自己適不適合，薪水絕對不是一切。

有同樣在輝達任職或有耳聞的網友分享看法，「NV本來就很操了，我也是看在股價的份上繼續捏著，捏久了就不再變形了」、「心有戚戚焉，沒在NV但略有耳聞，那裡很厲害沒錯，薪水高也是事實，很操更是真話」、「我也在NV，工作三年年薪就有700萬，壓力再大我也甘之如飴，重點是同事氣氛好」、「我畢業進NV，2年含股票賺了大概1000，平均工時不到8，滿涼的，工作環境氣氛都很好，這真的要看部門」。

也有人分析學生嚮往在輝達工作的理由，「因為學生都覺得NV是外商吧，我也一直以為外商比較爽」、「很多人剛畢業不知道對工作承受度有多高，但知道跟別人說在外商工作有多威風，尤其畢業頭幾年是同儕最會比較的時候」、「除了錢，履歷鍍金也很重要」、「學生時期覺得只要賺錢多操都可以，出社會後覺得身體不行了…時間值得拿去做更有意義的事」。