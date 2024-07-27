宇瞻多元化布局 力推印度製造與商用市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻科技總經理張家騉。圖/本報資料照片
宇瞻科技總經理張家騉。圖/本報資料照片

宇瞻(8271)昨在證交所舉辦法說會，執行長張家騉表示上半年雖未看到需求回溫，但隨著傳統旺季來臨，加上印度製造的合作效益陸續展現，同時預計提高開發高性價比商用儲存市場的力道，以及切入創新應用領域電化學以及相關檢測設備等，希望藉由多元化的營運布局助力下半年營收表現。

看好印度生產近年逐漸崛起的趨勢，宇瞻從2023年啟動印度製造Make in India (MII)專案，透過技術轉移給協力夥伴的模式，目前已可在印度生產DRAM跟SSD模組，藉由在地生產、快速回應、品質保證和即時支援等優勢，除了能就近滿足當地需求外，也有不少歐美地區的客戶有興趣。

張家騉表示，印度這幾年的經濟發展隨著政策調整而成長，並積極投入國家基礎建設，預期會有更多工業相關客戶前往開發業務。因此宇瞻也會安排參加印度兩大重點展會：electronic India跟Automation Expo 2024；將瞄準工業電腦、AIO(All in One)、Workstation以及網通應用等領域，找尋更多可能的機會。另外東南亞新興市場如越南、泰國、印尼、馬來西亞等，具有得天獨厚的地理位置與人口紅利，在經濟發展同時也會帶動商業與工業基礎設施興建，從而衍生出大量儲存解決方案的需求，宇瞻將持續深耕這些區域。

隨記憶體漲價，張家騉認為近年來客戶對於價格的敏感度較高，在工控市場尚未回溫的情況下，宇瞻會鎖定需求量大、高性價比的商用領域加強開發力道。例如現在旅遊休閒市場興盛，預期帶動Kiosk機(無人自助服務機)、POS機、以及遊戲機等相關的應用，因為這類型的產業需要工控產品等級的品質與測試流程，但又要保有靈活的價格彈性，選擇適合的產品是相當具有挑戰性的難題。宇瞻多年專注在高規格品質的經驗以及製造優勢，能依照客戶需求提供豐富的產品組合同時兼具成本與品質，目前已經有不少成功應用案例。

展後後市，張家騉表示，今年雖然記憶體價格逐步回升，但整體市場需求仍處於低迷，他不諱言這對企業是一大考驗。但宇瞻已從過往歷史學習到寶貴經驗，越是艱困的局面越能穩健布局；同時持續在重點領域、未來技術、數位轉型與夥伴結盟等四大面向累積營運動能，為企業永續發展打下堅強基礎。

印度 布局

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